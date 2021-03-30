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    Легендарного українського баскетболіста Волкова включили до Зали слави ФІБА

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    Олександр Волоков - перший українець у Залі слави ФІБА - Легендарного українського баскетболіста Волкова включили до Зали слави ФІБА
    Олександр Волоков - перший українець у Залі слави ФІБА
    Фото з відкритих джерел

    Перший вітчизняний представник в НБА залишив яскравий спортивний слід

    Першого українського баскетболіста в Національній баскетбольній асоціації Олександра Волкова включили до Зали слави ФІБА. Крім нашого олімпійського чемпіона до списку новачків увійшли ще 11 спортсменів.

    Церемонія мала пройти 2020 року, проте через пандемію коронавірусу не відбулася і пройде в онлайн-форматі 18 червня.

    Як повідомляє Eurohoops, крім Волкова членами Зали слави стали Стів Неш (Канада), Ізабелль Фьялковскі (Франція), Мечислав Лопатка (Польща), Агнес Немет (Угорщина), Парк Шиі Джа (Корея), Модестас Паулаускас (Литва), Кенічі Сако (Японія) і Юрі Здовц (Словенія).

    До Зали слави Міжнародної федерації баскетболу також увійшли тренери Рубен Маньяно (Аргентина), Светіслав Пешич (Сербія) і Тара ВанДервеєр (США).

    Олександр Волков став олімпійським чемпіоном 1988 року. Він чемпіон Європи-1985, чемпіон СРСР (1987, 1989), чемпіон України-2000 і колишній президент Федерації баскетболу України (2007-2015).

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    Теги: баскетбол Олександр Волков
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