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    Один з лідерів баскетбольної Суперліги «Прометей» вилетів з єврокубку

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    Баскетболісти з Кам'янського втратили перемогу в останній чверті - Один з лідерів баскетбольної Суперліги «Прометей» вилетів з єврокубку
    Баскетболісти з Кам'янського втратили перемогу в останній чверті
    фото з відкритих джерел

    «Прометей» вважався фаворитом в грі з «Монсом», але зазнав поразки

    Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського, який іде третім у турнірній таблиці української Суперліги, сенсаційно поступився в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА бельгійському «Монсу».

    Зустріч відбулася в Палаці спорту в нідераландском Хертогенбосе і завершився з рахунком 81:88.

    Примітно, що «Прометей» був явним фаворитом перед грою. Українська команда й розпочала гру дуже впевнено. Захопили ініціативу і впевнено повели в рахунку. У першій чверті їхня перевага сягнула 10 очок. Комфортну перевагу баскетболісти з Дніпропетровської області тримали до останньої чверті. А потім стався провал. Певний відрізок матчу вони програли з рахунком 2:12.

    Підопічні Віталія Чернія трохи скоротили відставання, але врятувати гру не змогли. «Прометей» за чверть накидав 21 очко, але пропустив аж 37 і вилетів з турніру.

    На стадії 1/8 і 1/4 фіналу команди грають по одному матчу між собою. Завершиться розіграш Кубка Європи Фіналом чотирьох у квітні.

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      Теги: баскетбол БК «Прометей» (Кам'янське)
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