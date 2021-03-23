Один з лідерів баскетбольної Суперліги «Прометей» вилетів з єврокубку

«Прометей» вважався фаворитом в грі з «Монсом», але зазнав поразки

Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського, який іде третім у турнірній таблиці української Суперліги, сенсаційно поступився в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА бельгійському «Монсу».

Зустріч відбулася в Палаці спорту в нідераландском Хертогенбосе і завершився з рахунком 81:88.

Примітно, що «Прометей» був явним фаворитом перед грою. Українська команда й розпочала гру дуже впевнено. Захопили ініціативу і впевнено повели в рахунку. У першій чверті їхня перевага сягнула 10 очок. Комфортну перевагу баскетболісти з Дніпропетровської області тримали до останньої чверті. А потім стався провал. Певний відрізок матчу вони програли з рахунком 2:12.

Підопічні Віталія Чернія трохи скоротили відставання, але врятувати гру не змогли. «Прометей» за чверть накидав 21 очко, але пропустив аж 37 і вилетів з турніру.

На стадії 1/8 і 1/4 фіналу команди грають по одному матчу між собою. Завершиться розіграш Кубка Європи Фіналом чотирьох у квітні.