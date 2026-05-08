Україна вперше за 20 років буде виступати у найвищому дивізіоні Чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Українські хокеїсти повернулися до еліти світового хокею
фото: ФХУ

Вперше з 2007 року збірна України з хокею змогла повернутися до найвищого дивізіону Чемпіонату світу з хокею із шайбою. Про це повідомляє «Главком».

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року. Дивізіон IA

  1. Казахстан – 13 очок
  2. Україна – 10 очок
  3. Франція – 8 очок
  4. Польща – 8 очок, 11:9
  5. Литва – 4 очки
  6. Японія – 2 очки

Новина доповнюється...

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.

