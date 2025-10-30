Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні

Інцидент стався у басейні готелю: Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом

Медична комісія констатувала смерть мозку в іранського волейболіста Сабера Каземі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Федерації волейболу Ірану.

26-річний Каземі у складі збірної Ірану ставав переможцем чемпіонату Азії (2021 рік) та Азіатських ігор (2018, 2022 роки), у 2021 році був визнаний найціннішим гравцем чемпіонату Азії.

Нагадаємо, волейболіст нещодавно підписав контракт із катарським клубом «Аль-Райян». Він брав участь у тренуваннях клубу та отримав серйозне пошкодження мозку.

Інцидент стався у басейні готелю, де перебувала команда. Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом. Після чого йому знадобилася термінова реанімація.

Як повідомлялося, стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона.

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.