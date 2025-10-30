Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
26-річний Каземі у складі збірної Ірану ставав переможцем чемпіонату Азії

Інцидент стався у басейні готелю: Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом

Медична комісія констатувала смерть мозку в іранського волейболіста Сабера Каземі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Федерації волейболу Ірану.

26-річний Каземі у складі збірної Ірану ставав переможцем чемпіонату Азії (2021 рік) та Азіатських ігор (2018, 2022 роки), у 2021 році був визнаний найціннішим гравцем чемпіонату Азії. 

Нагадаємо, волейболіст нещодавно підписав контракт із катарським клубом «Аль-Райян». Він брав участь у тренуваннях клубу та отримав серйозне пошкодження мозку.

Інцидент стався у басейні готелю, де перебувала команда. Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом. Після чого йому знадобилася термінова реанімація.

Як повідомлялося, стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.

Теги: спорт волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У допінг-пробі юної спортсменки виявили заборонену речовину преднізолон (клас S9, глюкокортикоїди)
13-річна росіянка отримала дискваліфікацію за вживання допінгу
3 жовтня, 10:13
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
13 жовтня, 10:52
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33
Олексій Середа цього року здобув срібло чемпіонату світу
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
16 жовтня, 11:44
Захарова влаштувала істерику
Захарова згадала про нацизм через недопуск російських плавців до чемпіонату Європи
23 жовтня, 14:17
22-річну спортсменку забрали з треку на ношах
Російська велогонщиця зламала ключицю і отримала струс мозку після падіння на чемпіонаті світу
24 жовтня, 09:34
Богдан Данильчук яскраво дебютував на світових першостях
Без медалей, але з національним рекордом. Підсумки чемпіонату світу з велотреку
28 жовтня, 09:16
Українці вибороли срібло та бронзу у Туреччині
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
28 жовтня, 16:59

Новини

Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua