Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот

Збірна України з парапаверліфтингу бойкотуватиме чемпіонат світу-2025 і через це втратить шанс виступити на Паралімпійських іграх-2028. Як інформує «Главком», про це повідомив головний тренер збірної України з парапаверліфтингу Олександр Альфоров в коментарі для Суспільне Спорт.

Причина пропуску чемпіонату світу Україною пов'язана з участю на турнірі параспортсменів з Росії та Білорусі, які зможуть виступати під національною символікою відповідно до нового рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Той напередодні відновив у правах Росію та Білорусь, відтак дозволив змагатися під власним прапором на міжнародних стартах.

Через пропуск чемпіонату світу Україна також не буде представлена на головному старті 4-річчя – Паралімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Чемпіонат світу-2025 був обов'язковим турніром, в якому мали взяти участь спортсмени під час відбіркового циклу на Ігри-2028.

«Що означає участь росіян на ЧС? Мабуть, те, що ми не зможемо брати участь на Паралімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Бо ми порушили основне правило: не беремо участі в обов'язкових змаганнях. Але ми це робимо свідомо, тому що є велике порушення Міжнародного паралімпійського комітету, вони порушили свою Конституцію. Ми обурені рішенням Генеральної асамблеї, тому що те рішення, яке вона ухвалила, було прийняте проти майже 140 країн світу, які проголосували в ООН за те, що Росія – країна-агресор», – сказав Альфоров.

«Ми не їдемо, боротимемося за свої права, за те, щоб їх [Росію та Білорусь] відсторонили до кінця війни. Щоб вони виступали не під своїм прапором, а під прапором Міжнародного паралімпійського комітету», – заявив Альфоров.

При цьому головний тренер збірної України наголосив, що рішення щодо бойкоту змагань є «свідомим», однак ухвалене і з врахуванням чинного законодавства. З 2023 року чинним є наказ Мінмолодіспорту, який забороняє українським атлетам участь у змаганнях, де росіяни та білоруси представлені під власною символікою.

