Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот
Альфоров наголосив, що рішення щодо бойкоту змагань є «свідомим», однак ухвалене і з врахуванням чинного законодавства

З 2023 року діє наказ Мінмолодіспорту, який забороняє українцям участь у змаганнях, де росіяни та білоруси представлені під власною символікою

Збірна України з парапаверліфтингу бойкотуватиме чемпіонат світу-2025 і через це втратить шанс виступити на Паралімпійських іграх-2028. Як інформує «Главком», про це повідомив головний тренер збірної України з парапаверліфтингу Олександр Альфоров в коментарі для Суспільне Спорт.

Причина пропуску чемпіонату світу Україною пов'язана з участю на турнірі параспортсменів з Росії та Білорусі, які зможуть виступати під національною символікою відповідно до нового рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Той напередодні відновив у правах Росію та Білорусь, відтак дозволив змагатися під власним прапором на міжнародних стартах.

Через пропуск чемпіонату світу Україна також не буде представлена на головному старті 4-річчя – Паралімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Чемпіонат світу-2025 був обов'язковим турніром, в якому мали взяти участь спортсмени під час відбіркового циклу на Ігри-2028.

«Що означає участь росіян на ЧС? Мабуть, те, що ми не зможемо брати участь на Паралімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Бо ми порушили основне правило: не беремо участі в обов'язкових змаганнях. Але ми це робимо свідомо, тому що є велике порушення Міжнародного паралімпійського комітету, вони порушили свою Конституцію. Ми обурені рішенням Генеральної асамблеї, тому що те рішення, яке вона ухвалила, було прийняте проти майже 140 країн світу, які проголосували в ООН за те, що Росія – країна-агресор», – сказав Альфоров.

«Ми не їдемо, боротимемося за свої права, за те, щоб їх [Росію та Білорусь] відсторонили до кінця війни. Щоб вони виступали не під своїм прапором, а під прапором Міжнародного паралімпійського комітету», – заявив Альфоров.

При цьому головний тренер збірної України наголосив, що рішення щодо бойкоту змагань є «свідомим», однак ухвалене і з врахуванням чинного законодавства. З 2023 року чинним є наказ Мінмолодіспорту, який забороняє українським атлетам участь у змаганнях, де росіяни та білоруси представлені під власною символікою.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: паралімпійські ігри спорт

