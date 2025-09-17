Головна Спорт Новини
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії
Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії

Кенієць утік від росіян дорогою на своє перше бойове завдання на півночі Харківщини

У смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії. Про це Суспільне Харків розповіли у пресслужбі бригади, інформує «Главком».

Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії.

«Його спортивний агент запропонував йому та ще трьом кенійцям туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ. Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим», – розповіли у 57 бригаді.

Прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, Еванс спробував відмовитись від запропонованої роботи, та йому сказали, що він вже підписав контракт і нічого не можна змінити, але якщо він відмовиться виконувати завдання – його розстріляють.

Полонений розповів, що навчання тривало тиждень, за цей час йому показали, як поводитись з автоматом.

Його командири та інструктори не знали англійської, тож зазвичай тягнули його за руки або штовхали, щоб він виконував те, що вони хочуть. Втім в його підрозділі також було кілька іноземців.

Кенієць утік від росіян дорогою на своє перше бойове завдання на півночі Харківщини.

«Дві доби він блукав лісами неподалік Вовчанська в пошуках українських військових, аби здатись в полон. Чоловік просить не обмінювати його на Росію: впевнений, там на нього чекає смерть», – розповіли у 57 окремій мотопіхотній бригаді імені Костя Гордієнка.

Нагадаємо, ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика.

Теги: полон Харківщина легка атлетика війна росія

