Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді

Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження

Мірра Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах

Визначилася суперниця Марти Костюк у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

За перемогу у столиці Іспанії Марта зіграє проти скандальної росіянки Мірри Андрєєвої.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

У півфіналі турніру у Мадриді Андрєєва у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Нагадаємо, Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у півфіналі колишню росіянку Анастасію Потапову, що нині виступає за Австрію.