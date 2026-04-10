Лідер африканської збірної опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026

Мохаммед Кудус (у центрі) навряд поїде на Мундіаль

Зірковий футболіст зіткнувся з проблемами зі здоров'ям

Півзахисник лондонського «Тоттнема» Мохаммед Кудус зазнав рецидиву травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.

Ганець не виходив на поле з початку січня. Упродовж цього часу він відновлювався від ушкодження чотириголового м'яза стегна. Днями Кудус повернувся до тренувань у загальній групі «шпор».

Утім, тепер стан атакувального хавбека викликав занепокоєння лікарів. Медики підозрюють рецидив травми. Якщо їхні побоювання підтвердяться, то африканцю доведеться лягти під скальпель хірурга, тож ЧС-2026 доведеться пропустити.

У нинішньому сезоні Кудус провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та шість результативних передач. У лавах збірної Гани за плечима універсала атаки 46 матчів (13 м'ячів).

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

