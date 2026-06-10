«Барселона» остаточно визначилася щодо майбутнього Рашфорда – ЗМІ

Чемпіон Ла Ліги змінив початкову позицію у питанні трансферу

Іспанська «Барселона» не викуповуватиме нападника англійського «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Блаугранас» відмовилися від ідеї повноцінного переходу форварда. Сезон, який щойно завершився, він провів на «Камп Ноу» на правах оренди. «Барса» мала опцію викупу Рашфорда, та не активувала її.

Спершу керівництво іспанського гранда сподівалося знизити відступні за нападника. Проте, МЮ наполягав на виплаті передбачених орендною угодою 30 млн євро. Проаналізувавши ігрові якості та розмір зарплати англійця і зваживши на купівлю Ентоні Гордона, «Барса» вийшла з перемовин.

Як наслідок, Рашфорд повернеться в Манчестер. Його контракт із «червоними дияволами» чинний до літа 2028 року. У кампанії 2025/26 нападник провів 49 матчів у всіх турнірах. До свого активу англієць записав 14 голів і 14 результативних передач.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.