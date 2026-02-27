Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Гра Україна – Іспанія відбудеться у Ризі (Латвія). Початок матчу – о 15:00

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжить свій шлях у кваліфікації на Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Суперники підходять до матчу із двома перемогами в активі після першого ігрового вікна, в якому українська та іспанська збірна перемогли Грузію та Данію.

Де дивитися гру Україна – Іспанія

Гра Україна – Іспанія відбудеться у Ризі (Латвія). Початок матчу – о 15:00.

«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Іспанія.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0