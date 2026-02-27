ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ

Претенденти на медалі зустрінуться у центральному поєдинку ігрового тижня

У суботу, 28 лютого, черкаський ЛНЗ прийме житомирське «Полісся» у рамках 18-го туру Української Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ЛНЗ – «Полісся»

Однозначного лідера в протистоянні немає, а шанси команди оцінюють приблизно рівними. На перемогу черкащан виставлено коефіцієнт 2,69. А от на потенційну нічию закладено закладено близький кеф 2,88. Недалеко «втекла» ймовірна перемога підопічних Руслана Ротаня з балом 3,20. Такі цифри підготував GGBET.

Сміливим буде варіант перемоги «Полісся» з голами від обох команд. На такий розвиток запропоновано коефіцієнт 7,18. На результативну нічию з будь-яким рахунком виставлено кеф 4,78. Окрема історія – точний рахунок поєдинку. Наприклад, на бойову мирову 2:2 закладено приголомшливий бал 16,64.

Передматчевий стан команд

Після зимової паузи обидві команди відсвяткували впевнені перемоги. ЛНЗ на виїзді розібрався з кам'янець-подільським «Епіцентром» (2:0). У складі черкащан дубль оформив нападник Марк Ассінор. Ганець відзначився перед і відразу після перерви.

На виїзді звитягу здобуло й «Полісся». Суперником житомирян був «Колос» із Ковалівки. Перемогу «поліським вовкам» забезпечили голи українців. У першому таймі відзначився Олексій Гуцуляк. У другій же половині дебютний м'яч у складі «Полісся» забив Ігор Краснопір.

Історія очних зустрічей

У першому колі «насінники» оформили гостьову перемогу в Житомирі. Команда Віталія Пономарьова забила по м'ячу в кожному з таймів. Утім, автор другого гола – Проспер Обах – уже став «гірником».

Турнірні шляхи команд перетиналися і в Кубку України, і в Першій лізі, і в УПЛ. На сьогодні ЛНЗ і «поліські вовки» зіграли 8 матчів. Мінімальна перевага на боці житомирян – чотири перемоги проти трьох. Зате черкащани більше забивають (11 м'ячів проти десяти). До речі, в Прем'єр-лізі лише один поєдинок завершився внічию.

Де дивитися матч ЛНЗ – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах у різних регіонах України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.