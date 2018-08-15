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    Ліга чемпіонів. БАТЕ, «Бенфіка» й АЕК вийшли у раунд плей-офф, «Селтік» вибув. Інші матчі

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    Ліга чемпіонів. БАТЕ, «Бенфіка» й АЕК вийшли у раунд плей-офф, «Селтік» вибув. Інші матчі

    Відбулися всі зустрічі третього відбірного етапу

    Напередодні, 14 серпня, відбулися всі матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Як відомо, київське «Динамо» обіграло «Славію» та вийшло у наступний етап, де зіграє з амстердамським «Аяксом».

    До Вашої уваги результати всі поєдинків, які відбулися у вівторок:

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Третій кваліфікаційний раунд

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Славія» (Прага, Чехія) – 2:0 (1:0)

    Перший матч – 1:1

    БАТЕ (Білорусь) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Іванич (20), 1:1 – Мічел (54)

    Перший матч – 1:0

    «Спартак» (Москва, Росія) – ПАОК (Греція) – 0:0

    Перший матч – 2:3

    «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Астана» (Казахстан) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гавранович (74)

    Перший матч – 2:0

    «МОЛ Віді» (Угорщина) – «Мальме» (Швеція) – 0:0

    Перший матч – 1:1

    «Фенербахче» (Туреччина) – «Бенфіка» (Португалія) – 1:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Фернандеш (26), 1:1 – Потук (45+1)

    Перший матч – 0:1

    АЕК (Афіни, Греція) – «Селтік» (Шотландія) – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Галу (6), 2:0 – Лівая (50), 2:1 – Сінклер (78)

    Перший матч – 1:1

    «Шкендія» (Македонія) – «Зальцбург» (Австрія) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Андре Рамалью (90+2)

    Перший матч – 0:3

    «Аякс» (Нідерланди) – «Стандард» (Бельгія) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 2:2

    «Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Црвена Звезда» (Сербія) – 1:2 д.ч. (1:1)

    Голи: 1:0 – Бакош (6), 1:1 – Ель-Фарду (7), 1:2 – Радонич (98)

    Перший матч – 1:1

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