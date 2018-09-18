Ліга чемпіонів. «Гоффенгайм» у Харкові підтримає 150 німецьких вболівальників



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Німецький клуб не залишиться без підтримки власних вболівальників у матчі проти «Шахтаря»

Стало відомо, скільки вболівальників з Німеччини приїде до Харкова на матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».

Як інформує прес-служба донецького клубу, очікується 150 німецьких уболівальників, з яких 50 - VIP категорія.

Матч відбудеться 19 вересня. Початок о 19:55.

Раніше повідомлялося, що у «Шахтаря» травмовано п'ятеро гравців перед матчем Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом».

За окремою програмою працюють травмовані Дентіньо, Веллінгтон Нем, Іван Ордець, Максим Малишев та В'ячеслав Танковський.

Як відомо, у 8-му турі Прем'єр-ліги України «Шахтар» впевнено переміг «Олександрію», а наставника донецького клубу Паулу Фонсеку було визнано найкращим тренером туру.