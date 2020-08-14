Наставник «Барселони» порівняв Мессі з Левандовскі
Сетьєн назвав «Баварію» досконалою командою
Головний тренер «Барселони» Кіке Сетьен оцінив силу майбутнього суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів німецької «Баварії».
«Готуємося дуже серйозно. «Баварія» - досконала команда. Вони можуть пресингувати, здорово обороняються, в атаці зібрані дуже гострі виконавці. Наш суперник ніколи не дозволить спокійно розігрувати м'яч. Подивимося, що ми зможемо зробити проти їх пресингу, - підкреслив коуч. «Барселона» завжди робить ставку на контроль м'яча, і перш нам вдавалося справлятися з пресингом. Якщо вийде і цього разу, то все буде добре. Переконаний, що тотальної переваги однієї з команд ми не побачимо. У півфінал вийде той, хто краще скористається своїми шансами».
Також Сетьєн провів паралель між лідерами атак клубів Ліонелем Мессі та Робертом Левандовскі. На думку фахівця, аргентинець несе більшу загрозу і має більш високий рівень.
«Левандовскі - блискучий футболіст, але я все-таки вважаю, що Лео Мессі вище рівнем. Думаю, це очевидно. Так, Левандовскі у відмінній формі, забив 13 м'ячів в Лізі чемпіонів, йому здорово підіграють одноклубники. Але в матчі з «Наполі» всі бачили, що і Мессі зараз в порядку. Всім нам дуже пощастило, що такі майстри вийдуть на поле і порадують нас своєю грою», - наголосив Сетьєн.
Зазначимо, поєдинок «Баварія» - «Барселона» пройде 14-го серпня на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка»
Джерело: УЄФА