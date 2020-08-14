Наставник «Барселони» порівняв Мессі з Левандовскі



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Чотирикратний тріумфатор Ліги чемпіонів Мессі Twitter Барселони

Сетьєн назвав «Баварію» досконалою командою

Головний тренер «Барселони» Кіке Сетьен оцінив силу майбутнього суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів німецької «Баварії».

«Готуємося дуже серйозно. «Баварія» - досконала команда. Вони можуть пресингувати, здорово обороняються, в атаці зібрані дуже гострі виконавці. Наш суперник ніколи не дозволить спокійно розігрувати м'яч. Подивимося, що ми зможемо зробити проти їх пресингу, - підкреслив коуч. «Барселона» завжди робить ставку на контроль м'яча, і перш нам вдавалося справлятися з пресингом. Якщо вийде і цього разу, то все буде добре. Переконаний, що тотальної переваги однієї з команд ми не побачимо. У півфінал вийде той, хто краще скористається своїми шансами».

Також Сетьєн провів паралель між лідерами атак клубів Ліонелем Мессі та Робертом Левандовскі. На думку фахівця, аргентинець несе більшу загрозу і має більш високий рівень.

«Левандовскі - блискучий футболіст, але я все-таки вважаю, що Лео Мессі вище рівнем. Думаю, це очевидно. Так, Левандовскі у відмінній формі, забив 13 м'ячів в Лізі чемпіонів, йому здорово підіграють одноклубники. Але в матчі з «Наполі» всі бачили, що і Мессі зараз в порядку. Всім нам дуже пощастило, що такі майстри вийдуть на поле і порадують нас своєю грою», - наголосив Сетьєн.

Зазначимо, поєдинок «Баварія» - «Барселона» пройде 14-го серпня на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка»

Джерело: УЄФА