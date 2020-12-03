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    Ліга чемпіонів: покер Жиру, диво-розв’язка у Стамбулі, фактор Неймара і решта матчів середи (відео)

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    Чемпіон світу&nbsp;Олів&rsquo;є Жиру зробив покер у Севільї - Ліга чемпіонів: покер Жиру, диво-розв’язка у Стамбулі, фактор Неймара і решта матчів середи (відео)
    Чемпіон світу Олів’є Жиру зробив покер у Севільї
    Світлина - Soccerstand

    Найзакрученішою є ситуація в групі Н

    У середу, 2 грудня, зіграні поєдинки п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів у ще чотирьох групах.

    Окрім групи, де за Лігу Європи ведуть запеклу боротьбу київське «Динамо» і «Ференцварош» із Будапешта, відбулися зустрічі ще у трьох квартетах.

    Крім «Барселони» і «Ювентуса», які достроково вийшли з групи, де грає команда містера Луческу, місце в 1/8 фіналу собі гарантували «Челсі», «Севілья» та дортмундська «Боруссія». З інших чотирьох груп вже вийшли у плей-оф мюнхенська «Баварія», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» і «Порту».

    Отже, в заключному турі мають визначитися ще шість учасників 1/8 фіналу.

    «Краснодар» (РФ) – «Ренн» (Франція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Маркус Берґ (71)

    «Севілья» (Іспанія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:4

    Голи: 0:1 – Олів’є Жиру (8). 0:2 – Олів’є Жиру (54). 0:3 – Олів’є Жиру (64). 0:4 – Олів’є Жиру (83, з пенальті)

    Становище команд у групі Е: «Челсі» - 13, «Севілья» - 10, «Краснодар» - 4, «Ренн» - 1

    «Брюґґе» (Бельгія) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 3:0

    Голи: 1:0 – Шарль де Кетеларе (33). 2:0 – Ганс Ванакен (58, з пенальті). 3:0 – Ноа Ланґ (73)

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Рафаел Ґеррейру (44). 1:1 – Чіро Іммобіле (67, з пенальті)

    Становище команд у групі F: «Боруссія» Д – 10, «Лаціо» - 9, «Брюґґе» - 7, «Зеніт» - 1

    «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Ляйпціґ» (Німеччина) – 3:4

    Голи: 0:1 – Юссеф Поульсен (26). 0:2 – Норді Мукієле (43). 1:2 – Ірфан Кагведжі (45+3). 1:3 – Дані Ольмо (66). 2:3 – Ірфан Кагведжі (72). 3:3 – Ірфан Кагведжі (85). 3:4 – Александр Сьорлот (90+2)

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 1:3

    Голи: 0:1 – Неймар (6). 1:1 – Маркус Рашфорд (32). 1:2 – Маркіньос (69). 1:3 – Неймар (90+1)

    Становище команд у групі Н: «Манчестер Юнайтед» - 9, «ПСЖ» - 9, «Ляйпціґ» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

    Матчі заключного, шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться через тиждень, 8-9 грудня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Юнайтед ФК Лаціо Чіро Іммобіле ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен Олів'є Жиру ФК Зеніт ФК Краснодар ФК «Брюґґе» Рафаел Ґеррейру Ганс Ванакен ФК «Істамбул Башакшехір» Неймар РБ «Ляйпціґ» Юссеф Поульсен Маркус Берґ Александр Сьорлот Дані Ольмо ФК «Севілья» ФК «Ренн» Маркіньос Маркус Рашфорд Шарль де Кетеларе Ноа Ланґ Норді Мукієле Ірфан Кагведжі
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