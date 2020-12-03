Ліга чемпіонів: покер Жиру, диво-розв’язка у Стамбулі, фактор Неймара і решта матчів середи (відео)

Найзакрученішою є ситуація в групі Н

У середу, 2 грудня, зіграні поєдинки п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів у ще чотирьох групах.

Окрім групи, де за Лігу Європи ведуть запеклу боротьбу київське «Динамо» і «Ференцварош» із Будапешта, відбулися зустрічі ще у трьох квартетах.

Крім «Барселони» і «Ювентуса», які достроково вийшли з групи, де грає команда містера Луческу, місце в 1/8 фіналу собі гарантували «Челсі», «Севілья» та дортмундська «Боруссія». З інших чотирьох груп вже вийшли у плей-оф мюнхенська «Баварія», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» і «Порту».

Отже, в заключному турі мають визначитися ще шість учасників 1/8 фіналу.

«Краснодар» (РФ) – «Ренн» (Франція) – 1:0

Гол: 1:0 – Маркус Берґ (71)

«Севілья» (Іспанія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:4

Голи: 0:1 – Олів’є Жиру (8). 0:2 – Олів’є Жиру (54). 0:3 – Олів’є Жиру (64). 0:4 – Олів’є Жиру (83, з пенальті)

Становище команд у групі Е: «Челсі» - 13, «Севілья» - 10, «Краснодар» - 4, «Ренн» - 1

«Брюґґе» (Бельгія) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 3:0

Голи: 1:0 – Шарль де Кетеларе (33). 2:0 – Ганс Ванакен (58, з пенальті). 3:0 – Ноа Ланґ (73)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 1:1

Голи: 1:0 – Рафаел Ґеррейру (44). 1:1 – Чіро Іммобіле (67, з пенальті)

Становище команд у групі F: «Боруссія» Д – 10, «Лаціо» - 9, «Брюґґе» - 7, «Зеніт» - 1

«Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Ляйпціґ» (Німеччина) – 3:4

Голи: 0:1 – Юссеф Поульсен (26). 0:2 – Норді Мукієле (43). 1:2 – Ірфан Кагведжі (45+3). 1:3 – Дані Ольмо (66). 2:3 – Ірфан Кагведжі (72). 3:3 – Ірфан Кагведжі (85). 3:4 – Александр Сьорлот (90+2)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 1:3

Голи: 0:1 – Неймар (6). 1:1 – Маркус Рашфорд (32). 1:2 – Маркіньос (69). 1:3 – Неймар (90+1)

Становище команд у групі Н: «Манчестер Юнайтед» - 9, «ПСЖ» - 9, «Ляйпціґ» - 9, «Істамбул Башакшехір» - 3

Матчі заключного, шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться через тиждень, 8-9 грудня.