Ліга чемпіонів. «Баварія» спокійно обіграла у Москві «Локомотив» (відео)



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Лідер атаки баварців Роберт Левандовскі в цій зустрічі не забив Світлина - Soccerstand

Чинні переможці турніру, не сильно напружуючись, забили переможний гол на 79-й хвилині

Мюнхенська «Баварія» виграла другий матч групового турніру Ліги чемпіонів. У Москві підопічні Ганса-Дітера Фліка перемогли 2:1 місцевий «Локомотив».

Баварці відкрили рахунок вже на 13-й хвилині – з передачі Бенжаміна Павара відзначився Леон Ґорецка. Гості спокійно контролювали хід гри і ця монотонність їх заколисала. Як наслідок, гол-увідповідь на 70-й хвилині, який провів Антон Міранчук.

Зрештою, вартувало «Баварії» увімкнути оберти вдруге, як переможний гол не змусив себе чекати. На 79-й хвилині з передачі Хаві Мартінеса забив Йосуа Кімміх і встановив остаточний підсумок – 2:1.

«Баварія» з шістьма очками очолює групу А. В іншому матчі в ці хвилини іспанський «Атлетіко» з Мадрида зустрічається з австрійським «Зальцбурґом».