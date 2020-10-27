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    Ліга чемпіонів. «Баварія» спокійно обіграла у Москві «Локомотив» (відео)

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    Лідер атаки баварців Роберт Левандовскі в цій зустрічі не забив - Ліга чемпіонів. «Баварія» спокійно обіграла у Москві «Локомотив» (відео)
    Лідер атаки баварців Роберт Левандовскі в цій зустрічі не забив
    Світлина - Soccerstand

    Чинні переможці турніру, не сильно напружуючись, забили переможний гол на 79-й хвилині

    Мюнхенська «Баварія» виграла другий матч групового турніру Ліги чемпіонів. У Москві підопічні Ганса-Дітера Фліка перемогли 2:1 місцевий «Локомотив».

    Баварці відкрили рахунок вже на 13-й хвилині – з передачі Бенжаміна Павара відзначився Леон Ґорецка. Гості спокійно контролювали хід гри і ця монотонність їх заколисала. Як наслідок, гол-увідповідь на 70-й хвилині, який провів Антон Міранчук.

    Зрештою, вартувало «Баварії» увімкнути оберти вдруге, як переможний гол не змусив себе чекати. На 79-й хвилині з передачі Хаві Мартінеса забив Йосуа Кімміх і встановив остаточний підсумок – 2:1.

    «Баварія» з шістьма очками очолює групу А. В іншому матчі в ці хвилини іспанський «Атлетіко» з Мадрида зустрічається з австрійським «Зальцбурґом».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Хаві Мартінес Леон Ґорецка ФК «Локомотив» (Москва) Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх Бенжамін Павар Антон Міранчук
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