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    Ліга чемпіонів. «Зальцбург» розгромив «Шкендію», «Селтік» та АЕК зіграли внічию. Інші матчі

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    Ліга чемпіонів. «Зальцбург» розгромив «Шкендію», «Селтік» та АЕК зіграли внічию. Інші матчі

    Відбулися всі матчі чергового кваліфікаційного етапу турніру

    У середу, 8 серпня, відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Нагадаємо, на цьому етапі віце-чемпіон України київське «Динамо» напередодні зіграло зі «Славією» у Празі.

    До Вашої уваги результати даного етапу кваліфікації:

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія) – 3:2 (2:2)

    «Селтік» (Шотландія) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:1 (1:1)

    «Зальцбург» (Австрія) – «Шкендія» (Македонія) – 3:0 (2:0)

    Дивіться також результати матчів, які відбулися у вівторок.

    Матчі відбудуться 7/8 та 14 серпня.

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