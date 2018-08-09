Ліга чемпіонів. «Зальцбург» розгромив «Шкендію», «Селтік» та АЕК зіграли внічию. Інші матчі
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Відбулися всі матчі чергового кваліфікаційного етапу турніру
У середу, 8 серпня, відбулися матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Нагадаємо, на цьому етапі віце-чемпіон України київське «Динамо» напередодні зіграло зі «Славією» у Празі.
До Вашої уваги результати даного етапу кваліфікації:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Третій відбірний раунд
ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія) – 3:2 (2:2)
«Селтік» (Шотландія) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:1 (1:1)
«Зальцбург» (Австрія) – «Шкендія» (Македонія) – 3:0 (2:0)
Дивіться також результати матчів, які відбулися у вівторок.
Матчі відбудуться 7/8 та 14 серпня.