Ліга Європи. «Ворскла» в Києві розгромно програла «Арсеналу»



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Полтавський клуб провів матч 5-го туру групового етапу

У четвер, 29 листопада, полтавська «Ворскла» у Києві грає проти лондонського «Арсеналу» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Матч мав відбутися в Полтаві, проте рішенням УЄФА був перенесений до Києва, на НСК «Олімпійський».

Гості з Англії забили швидкий гол вже на 11-й хвилині матчу: серія рикошетів, спровокована невдалим виносом Артура, призвела до голу в порожні ворота від Еміля Сміта-Роу.

На 27-й хвилині матчу лондонці заробили пенальті, який реалізував Ремзі - 2:0.

За чотири хвилини до перерви до розгромного рахунок довів 20-річний Віллок - 3:0.

Більше рахунок у матчі не змінювався - впевнена перемогу лондонського клубу з рахунком 3:0.

Як відомо, у першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв з рахунком 2:4.

Ліга Європи з футболу

Матч 5-го туру

«Ворскла» (Україна) - «Арсенал» (Англія) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - Сміт-Роу (11), 0:2 - Ремзі (27), 0:3 - Віллок (41)

«Ворскла»: Шуст, Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута, Ребенок, Сапай (Карека, 36), Скляр, Шарпар , Кулач (Кане, 71), Коломоєць

«Арсенал»: Чех, Мейтленд-Найлс, Холдінг (Медлі, 60), Дженкінсон, Ліхтштайнер, Ельнені, Ремзі (Сака, 68), Гендузі (Гілмор, 76), Сміт-Роу, Нкетіа, Віллкок

Попередження: Скляр (29), Шарпар (32), Холдінг (53), Коломоєць (72)