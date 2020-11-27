Ліга Європи: за два тури до фінішу групового турніру визначилися перші чотири учасники плей-оф

Футболісти «Наполі» вийшли на матч проти «Рієки» в футболках з десятим номером і прізвищем Марадона на спині, пом'янувши таким чином головну клубну легенду

Луганська «Зоря» ще не втратила теоретичних шансів на вихід із групи

26 листопада зіграні поєдинки четвертого туру групового турніру футбольної Ліги Європи.

За їх підсумками визначилися перших чотири учасники плей-оф. Ними стали римська «Рома», лондонський «Арсенал», «Гоффенгайм» та «Лестер», який достроково вийшов з групи, у якій виступає луганська «Зоря». Команда Віктора Скрипника після вчорашньої перемоги над грецьким АЕКом теж зберігає теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу.

ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 0:1

Гол: 0:1 – Жан-П’єр Нсаме (34)

ЧФР «Клуж» - «Рома» (Рим, Італія) – 0:2

Голи: 0:1 – Ґабріель Дебелюх (49, автогол). 0:2 – Жордан Верету (67)

Становище команд у групі А: «Рома» - 10, «Янґ Бойз» - 7, ЧФР «Клуж» - 4, ЦСКА (Софія) – 1

«Мьольде» (Норвегія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 0:3

Голи: 0:1 – Ніколя Пепе (50). 0:2 – Ріс Нелсон (55). 0:3 – Фоларін Балоґун (83)

«Дандалк» (Ірландія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 1:3

Голи: 0:1 – Крістоф Кнасмюлльнер (11). 0:2 – Еркан Кара (37). 0:3 – Еркан Кара (58). 1:3 – Кріс Шілдс (63, з пенальті)

На 50-й хвилині Натан Одува («Дандалк») не реалізував пенальті

Становище команд у групі В: «Арсенал» - 12, «Мьольде» - 6, «Рапід» - 6, «Дандалк» – 0

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 4:1

Голи: 1:0 – Патрік Шік (29). 2:0 – Леон Бейлі (48). 2:1 – Ітамар Швіро (58). 3:1 – Керем Демірбай (76). 4:1 – Лукас Аларіо (80)

«Ніцца» (Франція) – «Славія» (Прага, Чехія) – 1:3

Голи: 0:1 – Ондржей Лінґр (15). 1:1 – Амін Ґуїрі (61). 1:2 – Петер Олаїнка (64). 1:3 – Абдаллах Сіма (75)

Становище команд у групі С: «Славія» - 9, «Байєр» - 9, «Ніцца» - 3, «Хапоель» - 3

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2

Голи: 1:0 – Скотт Арфілд (7). 2:0 – Кемар Руф (69). 2:1 – Джеймс Таверньєр (78, автогол). 2:2 – Піцці (81)

«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Лех» (Познань, Польща) – 2:1

Голи: 0:1 – Мікаель Ішак (61). 1:1 – Абдул Тапсоба (63). 2:1 – Константінос Лаїфіс (90+4)

Становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 8, «Бенфіка» - 8, «Лех» - 3, «Стандард» - 3

«Ґранада» (Іспанія) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 2:1

Голи: 1:0 – Луїс-Хав’єр Суарес (8). 1:1 – Ернест Асанте (60). 2:1 – Альберто Соро (73)

ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 3:2

Голи: 0:1 – Фернандо Варела (4). 0:2 – Хрістос Цоліс (13). 1:2 – Коді Ґакпо (20). 2:2 – Чуквунсо Мадуеке (51). 3:2 – Доніель Мален (53)

Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 10, ПСВ – 6, ПАОК – 5, «Омонія» - 1

АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 0:0

«Наполі» (Неаполь, Італія) – «Рієка» (Хорватія) – 2:0

Голи: 1:0 – Маттео Політано (41). 2:0 – Ірівінґ Лозано (75)

Становище команд у групі F: «Наполі» - 9, «Реал Сосьєдад» - 7, АЗ – 7, «Рієка» - 0

АЕК (Афіни, Греція) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 0:3

«Спортінґ» (Браґа, Португалія) – «Лестер Сіті» (Англія) – 3:3

Голи: 1:0 – Алі Ельмустарі (4). 1:1 – Гарві Барнс (9). 2:1 – Пауліньо (24). 2:2 – Люк Томас (78). 3:2 – Франсержіо (90). 3:3 – Джеймі Варді (90+5)

Становище команд у групі G: «Лестер Сіті» - 10, «Спортінґ» (Браґа) – 7, «Зоря» - 3, АЕК – 3

«Лілль» (Франція) – «Мілан» (Італія) – 1:1

Голи: 0:1 – Саму Кастільєхо (46). 1:1 – Жонатан Бамба (65)

«Спарта» (Прага, Чехія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 4:1

Голи: 0:1 – Одсонн Едуар (15). 1:1 – Давід Ганчко (26). 2:1 – Лукас Юліс (38). 3:1 – Лукас Юліс (80). 4:1 – Срджан Плавшіч (90+4)

Становище команд у групі Н: «Лілль» - 8, «Мілан» - 7, «Спарта» - 6, «Селтік» - 1

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:1

Голи: 0:1 – Алекс Баена (45). 1:1 – Влександар Пешіч (47)

«Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Сіввасрор» (Туреччина) – 2:3

Голи: 1:0 – Абделлах Зубір (8). 1:1 – Аруна Коне (40). 2:1 – Урош Матіч (51). 2:2 – Оларенваджу Кайоде (58). 2:3 – Аруна Коне (79)

Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 10, «Маккабі» - 7, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 0

ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Антверпен» (Бельгія) – 0:2

Голи: 0:1 – Ліор Рафаелов (53). 0:2 – Пітер Ґеркенс (83)

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 4:0

Голи: 1:0 – Карлос Вінісіус (16). 2:0 – Карлос Вінісіус (34). 3:0 – Гаррі Вінкс (63). 4:0 – Лукас Моура (73)

Становище команд у групі J: «Антверпен» - 9, «Тоттнем Готспур» - 9, ЛАСК – 6, «Лудоґорец» - 0

ЦСКА (Москва, РФ) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 0:0

«Вольфсберґер» (Австрія) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:3

Голи: 0:1 – Ловро Майєр (60). 0:1 – Бруно Петковіч (75). 0:3 – Лука Іванушец (90+1)

Становище команд у групі К: «Динамо» З – 8, «Феєноорд» - 5, «Вольфсберґер» - 4, ЦСКА (Москва) – 3

Ґент» (Бельгія) – «Црвена Звезда» (Белґрад, Сербія) – 0:2

Голи: 0:1 – Нєґош Петровіч (2). 0:2 – Неманья Мілуновіч (58)

«Слован» (Ліберець, Чехія) – «Гоффенгайм» (Німеччина) – 0:2

Голи: 0:1 – Крістоф Баумґартнер (77). 0:2 – Андрей Крамаріч (89)

Становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 12, «Црвена Звезда» - 9, «Слован» - 3, «Ґент» - 0

Матчі п’ятого туру групового турніру Ліги Європи відбудуться через тиждень, 3 грудня.