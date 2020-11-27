Ліга Європи: за два тури до фінішу групового турніру визначилися перші чотири учасники плей-оф
Луганська «Зоря» ще не втратила теоретичних шансів на вихід із групи
26 листопада зіграні поєдинки четвертого туру групового турніру футбольної Ліги Європи.
За їх підсумками визначилися перших чотири учасники плей-оф. Ними стали римська «Рома», лондонський «Арсенал», «Гоффенгайм» та «Лестер», який достроково вийшов з групи, у якій виступає луганська «Зоря». Команда Віктора Скрипника після вчорашньої перемоги над грецьким АЕКом теж зберігає теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу.
ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 0:1
Гол: 0:1 – Жан-П’єр Нсаме (34)
ЧФР «Клуж» - «Рома» (Рим, Італія) – 0:2
Голи: 0:1 – Ґабріель Дебелюх (49, автогол). 0:2 – Жордан Верету (67)
Становище команд у групі А: «Рома» - 10, «Янґ Бойз» - 7, ЧФР «Клуж» - 4, ЦСКА (Софія) – 1
«Мьольде» (Норвегія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 0:3
Голи: 0:1 – Ніколя Пепе (50). 0:2 – Ріс Нелсон (55). 0:3 – Фоларін Балоґун (83)
«Дандалк» (Ірландія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 1:3
Голи: 0:1 – Крістоф Кнасмюлльнер (11). 0:2 – Еркан Кара (37). 0:3 – Еркан Кара (58). 1:3 – Кріс Шілдс (63, з пенальті)
На 50-й хвилині Натан Одува («Дандалк») не реалізував пенальті
Становище команд у групі В: «Арсенал» - 12, «Мьольде» - 6, «Рапід» - 6, «Дандалк» – 0
«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – 4:1
Голи: 1:0 – Патрік Шік (29). 2:0 – Леон Бейлі (48). 2:1 – Ітамар Швіро (58). 3:1 – Керем Демірбай (76). 4:1 – Лукас Аларіо (80)
«Ніцца» (Франція) – «Славія» (Прага, Чехія) – 1:3
Голи: 0:1 – Ондржей Лінґр (15). 1:1 – Амін Ґуїрі (61). 1:2 – Петер Олаїнка (64). 1:3 – Абдаллах Сіма (75)
Становище команд у групі С: «Славія» - 9, «Байєр» - 9, «Ніцца» - 3, «Хапоель» - 3
«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – 2:2
Голи: 1:0 – Скотт Арфілд (7). 2:0 – Кемар Руф (69). 2:1 – Джеймс Таверньєр (78, автогол). 2:2 – Піцці (81)
«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Лех» (Познань, Польща) – 2:1
Голи: 0:1 – Мікаель Ішак (61). 1:1 – Абдул Тапсоба (63). 2:1 – Константінос Лаїфіс (90+4)
Становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 8, «Бенфіка» - 8, «Лех» - 3, «Стандард» - 3
«Ґранада» (Іспанія) – «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – 2:1
Голи: 1:0 – Луїс-Хав’єр Суарес (8). 1:1 – Ернест Асанте (60). 2:1 – Альберто Соро (73)
ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – ПАОК (Салоніки, Греція) – 3:2
Голи: 0:1 – Фернандо Варела (4). 0:2 – Хрістос Цоліс (13). 1:2 – Коді Ґакпо (20). 2:2 – Чуквунсо Мадуеке (51). 3:2 – Доніель Мален (53)
Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 10, ПСВ – 6, ПАОК – 5, «Омонія» - 1
АЗ (Алкмар, Нідерланди) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – 0:0
«Наполі» (Неаполь, Італія) – «Рієка» (Хорватія) – 2:0
Голи: 1:0 – Маттео Політано (41). 2:0 – Ірівінґ Лозано (75)
Становище команд у групі F: «Наполі» - 9, «Реал Сосьєдад» - 7, АЗ – 7, «Рієка» - 0
АЕК (Афіни, Греція) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 0:3
«Спортінґ» (Браґа, Португалія) – «Лестер Сіті» (Англія) – 3:3
Голи: 1:0 – Алі Ельмустарі (4). 1:1 – Гарві Барнс (9). 2:1 – Пауліньо (24). 2:2 – Люк Томас (78). 3:2 – Франсержіо (90). 3:3 – Джеймі Варді (90+5)
Становище команд у групі G: «Лестер Сіті» - 10, «Спортінґ» (Браґа) – 7, «Зоря» - 3, АЕК – 3
«Лілль» (Франція) – «Мілан» (Італія) – 1:1
Голи: 0:1 – Саму Кастільєхо (46). 1:1 – Жонатан Бамба (65)
«Спарта» (Прага, Чехія) – «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – 4:1
Голи: 0:1 – Одсонн Едуар (15). 1:1 – Давід Ганчко (26). 2:1 – Лукас Юліс (38). 3:1 – Лукас Юліс (80). 4:1 – Срджан Плавшіч (90+4)
Становище команд у групі Н: «Лілль» - 8, «Мілан» - 7, «Спарта» - 6, «Селтік» - 1
«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:1
Голи: 0:1 – Алекс Баена (45). 1:1 – Влександар Пешіч (47)
«Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – «Сіввасрор» (Туреччина) – 2:3
Голи: 1:0 – Абделлах Зубір (8). 1:1 – Аруна Коне (40). 2:1 – Урош Матіч (51). 2:2 – Оларенваджу Кайоде (58). 2:3 – Аруна Коне (79)
Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 10, «Маккабі» - 7, «Сівваспор» - 6, «Карабах» - 0
ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Антверпен» (Бельгія) – 0:2
Голи: 0:1 – Ліор Рафаелов (53). 0:2 – Пітер Ґеркенс (83)
«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 4:0
Голи: 1:0 – Карлос Вінісіус (16). 2:0 – Карлос Вінісіус (34). 3:0 – Гаррі Вінкс (63). 4:0 – Лукас Моура (73)
Становище команд у групі J: «Антверпен» - 9, «Тоттнем Готспур» - 9, ЛАСК – 6, «Лудоґорец» - 0
ЦСКА (Москва, РФ) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 0:0
«Вольфсберґер» (Австрія) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 0:3
Голи: 0:1 – Ловро Майєр (60). 0:1 – Бруно Петковіч (75). 0:3 – Лука Іванушец (90+1)
Становище команд у групі К: «Динамо» З – 8, «Феєноорд» - 5, «Вольфсберґер» - 4, ЦСКА (Москва) – 3
Ґент» (Бельгія) – «Црвена Звезда» (Белґрад, Сербія) – 0:2
Голи: 0:1 – Нєґош Петровіч (2). 0:2 – Неманья Мілуновіч (58)
«Слован» (Ліберець, Чехія) – «Гоффенгайм» (Німеччина) – 0:2
Голи: 0:1 – Крістоф Баумґартнер (77). 0:2 – Андрей Крамаріч (89)
Становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 12, «Црвена Звезда» - 9, «Слован» - 3, «Ґент» - 0
Матчі п’ятого туру групового турніру Ліги Європи відбудуться через тиждень, 3 грудня.