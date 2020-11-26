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    Луганська «Зоря» розгромно перемогла на виїзді в Лізі Європи (відео)

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    Початок розгрому поклав гол Артема Громова - Луганська «Зоря» розгромно перемогла на виїзді в Лізі Європи (відео)
    Початок розгрому поклав гол Артема Громова
    Світлина - ФК «Зоря»

    Перемозі луганців посприяло вилучення українського футболіста грецького АЕКа

    Луганська «Зоря» здобула першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи-2020/2021. У четвертому турі підопічні Віктора Скрипника перемогли 3:0 в Афінах грецький АЕК.

    Основні події в матчі відбулися на початку другого тайму. Спершу за друге попередження поле залишив український пів оборонець АЕКа Євген Шахов. А невдовзі після того, на 61-й хвилині Андрейс Циганикс навісив зліва, воротар афінців Ґеорґіос Атанасіадіс помилився на виході й Артем Громов спрямував випущений ним з рук м’яч у порожні ворота – 0:1.

    На 75-й хвилині Владислав Кабаєв ударом метрів з 15-ти забив удруге.

    А на 86-й хвилині Максим Луньов заробив пенальті, який реалізував Владлен Юрченко і довів разунок до розгромного.

    0:3 - «Зоря», яка попередній тур української Прем’єр-ліги пропустила через спалах позитивних ПРЛ-тестів, здобула першу перемогу після поразок у трьох попередніх матчах у груповому турнірі Ліги Європи.

    Правда, шанси на вихід у плей-оф луганці зберігають лише теоретичні. 

    Річ у тім, що «Зоря» має по три очки з АЕКом, тоді як лідери – англійський «Лестер» та португальська «Браґа» - набрали десять і сім пунктів відповідно. У паралельному матчі лідери зіграли між собою в драматичну нічию.

    «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – «Лестер Сіті» (Англія) – 3:2

    Голи: 1:0 – Алі Ельмустарі (4). 1:1 – Гарві Барнс (9). 2:1 – Пауліньо (24). 2:2 – Люк Томас (78). 3:2 – Франсержіо (90). 3:3 – Джеймі Варді (90+5)

    3 грудня «Зоря» у Запоріжжі в матчі п’ятого туру гратиме з «Лестером».

     Читайте також: Луганська «Зоря» без шансів програла команді двох українців у Лізі Європи (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Артем Громов Владислав Кабаєв Максим Луньов Владлен Юрченко ФК «Лестер Сіті» Євген Шахов Джеймі Варді ФК «Спортінґ» (Браґа) Андрейс Циганикс Гарві Барнс Пауліньо Ґеорґіос Атанасіадіс Люк Томас Франсержіо
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