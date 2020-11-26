Луганська «Зоря» розгромно перемогла на виїзді в Лізі Європи (відео)

Перемозі луганців посприяло вилучення українського футболіста грецького АЕКа

Луганська «Зоря» здобула першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи-2020/2021. У четвертому турі підопічні Віктора Скрипника перемогли 3:0 в Афінах грецький АЕК.

Основні події в матчі відбулися на початку другого тайму. Спершу за друге попередження поле залишив український пів оборонець АЕКа Євген Шахов. А невдовзі після того, на 61-й хвилині Андрейс Циганикс навісив зліва, воротар афінців Ґеорґіос Атанасіадіс помилився на виході й Артем Громов спрямував випущений ним з рук м’яч у порожні ворота – 0:1.

На 75-й хвилині Владислав Кабаєв ударом метрів з 15-ти забив удруге.

А на 86-й хвилині Максим Луньов заробив пенальті, який реалізував Владлен Юрченко і довів разунок до розгромного.

0:3 - «Зоря», яка попередній тур української Прем’єр-ліги пропустила через спалах позитивних ПРЛ-тестів, здобула першу перемогу після поразок у трьох попередніх матчах у груповому турнірі Ліги Європи.

Правда, шанси на вихід у плей-оф луганці зберігають лише теоретичні.

Річ у тім, що «Зоря» має по три очки з АЕКом, тоді як лідери – англійський «Лестер» та португальська «Браґа» - набрали десять і сім пунктів відповідно. У паралельному матчі лідери зіграли між собою в драматичну нічию.

«Спортінґ» (Браґа, Португалія) – «Лестер Сіті» (Англія) – 3:2

Голи: 1:0 – Алі Ельмустарі (4). 1:1 – Гарві Барнс (9). 2:1 – Пауліньо (24). 2:2 – Люк Томас (78). 3:2 – Франсержіо (90). 3:3 – Джеймі Варді (90+5)

3 грудня «Зоря» у Запоріжжі в матчі п’ятого туру гратиме з «Лестером».