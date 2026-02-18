Головна Спорт Новини
Ліга чемпіонів 18 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців

«Інтер» марить ще одним фіналом Ліги чемпіонів
фото: Reuters

Розповідаємо коротко про поєдинки середи, 18 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться 18 лютого чотирма матчами 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Карабах» – «Ньюкасл»

Сенсаційний учасник раунду з українцем Кащуком у складі намагатиметься оформити ще одну несподіванку. «Карабах» передусім скористався фактором довгої дороги в Баку для решти суперників. Ось і «сорокам» довелося подолати понад три тисячі миль. Гріють душу «Ньюкаслу» дві перемоги поспіль на внутрішній арені. А здобути позитивний результат в Азербайджані можна й без травмованих Лівраменто, Шера та Гімараеса.

Імовірність перемоги «Ньюкасла» набагато вища, впевнені букмекери GGBET. Коефіцієнт на звитягу англійського клубу склав 1,42. Другою за вірогідністю іде нічия з кефом 5,24. А от на перемогу «Карабаху» заклали промовистий бал 7,35. Не чекають сенсацій у питанні виходу в 1/8 фіналу – кеф на прохід «сорок» склав 1,06, а от Кащука та Ко виставили бал 10,36. Коефіцієнт 13,23 визначили на тотал менше 0,5.

«Брюгге» – «Атлетіко»

З однією втратою до 1/8 фіналу підійшов іспанський гранд. «Матрацники» залишилися без хавбека Барріоса. Зате в обоймі головний атакувальний актив «Атлетіко». Альварес трохи збив приціл у Ла Лізі, та на євроарені змушує кіперів сумувати. Воротарям «Брюгге» не звикати – в основному раунді вони пропустили аж 17 мячів. Тим не менше, дві перемоги на фініші дозволили бельгійському гранду змагатися за титул далі.

Лідером симпатій залишається «Атлетіко», переконані фахівці GGBET. Перемогу мадридців оцінили балом 1,89. Натомість на перемогу «Брюгге» приймають ставки з кефом 3,93. На підсумкову нічию заклали коефіцієнт 4,05. На прохід «матрацників» до 1/8 фіналу виставили кеф 1,24, а на загальний успіх бельгійців виставили бал 4,27. На тотал менше 2,0 запропонували коефіцієнт 3,67.

«Буде/Глімт» – «Інтер»

Лише в 1/16 фіналу опинився фіналіст минулого сезону. Міланці стартували з чотирьох перемог в основному раунді, але потім загальмували. Потяг пішов, а команда Крістіана Ківу залишилася – разом із норвезьким грандом у додатковій стадії. Футболісти «Буде/Глімта» билися в кожному поєдинку та збирали очки в усіх можливих місцях. Перемоги над «Манчестер Сіті» та «Атлетіко» змусять «Інтер» ретельно підготуватися до суперника.

Та вірогідність перемоги «нерадзуррі» доволі значна, вважають букмекери GGBET. Коефіцієнт на перемогу «Інтера» склав солідні 1,76. Натомість кеф на потенційну звитягу «Буде/Глімта» опинився на рівні 4,52. Навіть нічия трохи ймовірніша з балом 4,16. Міланці ще й лідирують у питанні проходу в 1/8 фіналу з невисоким кефом 1,14. А ось ставка на норвежців у цьому питанні запропонована з коефіцієнтом 6,22. На тотал менше 1,5 приймають ставки з балом 5,06.

«Олімпіакос» – «Баєр»

Без основного воротаря Флеккена розпочинають серію матчів на виліт «фармацевти». Леверкузенці застрибнули в останній вагон потяга плей-офф, розгромивши «Вільярреал». Тепер же «Баєр» матиме нагоду помститися грецькому гранду, який поставив підніжку німцям раніше. Команди вже перетиналися в основному раунді, коли «Олімпіакос» упевнено переміг із двома голами до перерви.

Шанси обох команд на успіх тепер приблизно рівні, впевнені букмекери GGBET. У першому поєдинку можливість перемоги пірейців оцінили коефіцієнтом 2,60. Натомість на звитягу «Баєра» приймають ставки з балом 2,80. Кеф на нічию виявився трохи вищим і склав 3,47. А ось прохід леверкузенців у наступний видається ймовірнішим з коефіцієнтом 1,61. Вихід же в 1/8 фіналу «Олімпіакоса» – 2,38. Тотал менше 1,0 оцінена кефом 8,63.

* Коефіцієнти у новині зазначено станом на 10:50 18 лютого 2026 року.



