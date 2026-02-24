Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
«Атлетіко» матиме перевагу власного поля
фото: ФК «Атлетіко»

Розповідаємо коротко про поєдинки вівторка, 24 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться 24 лютого матчами-відповідями 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Атлетіко» – «Брюгге»

Минулого тижня команди влаштували справжній фестиваль. Бельгійський гранд упродовж зустрічі двічі відігрався, а «матрацники» замість впевненої перемоги повезли до Іспанії лише результативну нічию (3:3). У лазареті «Атлетіко» до хавбека Барріоса приєднався вінгер Гонсалес. Натомість «Брюгге» через перебір карток втратив півзахисника Оньєдіку, який у першому матчі зробив гол+пас.

Команда Дієго Сімеоне залишається лідером симпатій на 7:00 24 лютого 2026 року, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «Атлетіко» виставлено коефіцієнт 1,37. Тим часом на звитягу «Брюгге» закладено кеф 7,57. Навіть нічия трохи вірогідніша з балом 5,89. На прохід мадридців у наступний раунд кеф складає 1,18. На путівку в 1/8 фіналу для бельгійців пропонується коефіцієнт 5,19. На тотал менше 2,0 виставлено бал 4,86.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.

«Баєр» – «Олімпіакос»

Третє за місяць побачення чекатиме на німецьких «фармацевтів» і грецький гранд. Тиждень тому «Баєр» підкорив передмістя Афін завдяки дублю Шика. Нових втрат команди не мають. Хіба що участь оборонця леверкузенців Баде під питанням. Після очного поєдинку суперники по-різному провели вихідні. «Фармацевти» програли в Бундеслізі, а от «Олімпіакос» оформив перемогу та продовжує переслідувати афінський АЕК нагорі грецької Суперліги.

Тим не менше, на 10:30 23 лютого 2026 року шанси «Баєра» виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. Коефіцієнт на потенційну перемогу леверкузенців складає 1,78. Натомість на підсумкову нічию і перемогу гранда Греції закладено схожі кефи – 4,1 та 4,42 відповідно. Круто обвалився бал на прохід німецького гранда в 1/8 фіналу та складає усього 1,04 пункта. Зате на путівку в наступний раунд для «Олімпіакоса» виставлено промовистий кеф 12,74. Сміливий варіант – тотал менше 0,5 із коефіцієнтом 12,65.

«Ньюкасл» – «Карабах»

Англійські «сороки» фактично заклювали гегемона Азербайджану в першому поєдинку (6:1). Героєм «Ньюкасла» став Гордон, який з флангу перемістився на позицію центрфорварда та забив чотири м'ячі. Тепер на команду Едді Гау чекатиме тренування з підвищеною відповідальністю. Слід очікувати на ротацію. Ось і оборонець Тшау матиме перепочинок через перебір «гірчичників». «Карабах», найімовірніше, не зможе розраховувати на оборонця Мустафазаде.

Навіть без мотивації «Ньюкасл» на 10:30 23 лютого 2026 рооку залишається головним претендентом на перемогу, вважають фахівці GGBET. Коефіцієнт на перемогу «сорок» складає 1,14. Натомість потенційну звитягу «Карабаху» оцінено космічним балом 16,81. Кеф на нічию закладено на рівні 10,40. На прохід «сорок» у наступний раунд  коефіцієнт не пропонується. На вихід же азербайджанського гранда в 1/8 фіналу виставлено бал 24,00.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Олімпіакос ФК Атлетіко (Мадрид) ФК «Брюґґе» ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Карабах»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тібо Куртуа вирішив бути функціонером
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
19 лютого, 17:29
Ентоні Гордон самотужки розібрався з «Карабахом»
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 лютого, 18:02
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Лаутаро Мартінес пропустить важливі поєдинки
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
20 лютого, 14:59
Ерлінг Голанн потрапив на радари ПСЖ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
20 лютого, 15:50
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10

Новини

Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну