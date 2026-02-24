Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу

Розповідаємо коротко про поєдинки вівторка, 24 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться 24 лютого матчами-відповідями 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Атлетіко» – «Брюгге»

Минулого тижня команди влаштували справжній фестиваль. Бельгійський гранд упродовж зустрічі двічі відігрався, а «матрацники» замість впевненої перемоги повезли до Іспанії лише результативну нічию (3:3). У лазареті «Атлетіко» до хавбека Барріоса приєднався вінгер Гонсалес. Натомість «Брюгге» через перебір карток втратив півзахисника Оньєдіку, який у першому матчі зробив гол+пас.

Команда Дієго Сімеоне залишається лідером симпатій на 7:00 24 лютого 2026 року, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «Атлетіко» виставлено коефіцієнт 1,37. Тим часом на звитягу «Брюгге» закладено кеф 7,57. Навіть нічия трохи вірогідніша з балом 5,89. На прохід мадридців у наступний раунд кеф складає 1,18. На путівку в 1/8 фіналу для бельгійців пропонується коефіцієнт 5,19. На тотал менше 2,0 виставлено бал 4,86.

Реклама. 21+



Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.



«Баєр» – «Олімпіакос»

Третє за місяць побачення чекатиме на німецьких «фармацевтів» і грецький гранд. Тиждень тому «Баєр» підкорив передмістя Афін завдяки дублю Шика. Нових втрат команди не мають. Хіба що участь оборонця леверкузенців Баде під питанням. Після очного поєдинку суперники по-різному провели вихідні. «Фармацевти» програли в Бундеслізі, а от «Олімпіакос» оформив перемогу та продовжує переслідувати афінський АЕК нагорі грецької Суперліги.

Тим не менше, на 10:30 23 лютого 2026 року шанси «Баєра» виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. Коефіцієнт на потенційну перемогу леверкузенців складає 1,78. Натомість на підсумкову нічию і перемогу гранда Греції закладено схожі кефи – 4,1 та 4,42 відповідно. Круто обвалився бал на прохід німецького гранда в 1/8 фіналу та складає усього 1,04 пункта. Зате на путівку в наступний раунд для «Олімпіакоса» виставлено промовистий кеф 12,74. Сміливий варіант – тотал менше 0,5 із коефіцієнтом 12,65.

«Ньюкасл» – «Карабах»

Англійські «сороки» фактично заклювали гегемона Азербайджану в першому поєдинку (6:1). Героєм «Ньюкасла» став Гордон, який з флангу перемістився на позицію центрфорварда та забив чотири м'ячі. Тепер на команду Едді Гау чекатиме тренування з підвищеною відповідальністю. Слід очікувати на ротацію. Ось і оборонець Тшау матиме перепочинок через перебір «гірчичників». «Карабах», найімовірніше, не зможе розраховувати на оборонця Мустафазаде.

Навіть без мотивації «Ньюкасл» на 10:30 23 лютого 2026 рооку залишається головним претендентом на перемогу, вважають фахівці GGBET. Коефіцієнт на перемогу «сорок» складає 1,14. Натомість потенційну звитягу «Карабаху» оцінено космічним балом 16,81. Кеф на нічию закладено на рівні 10,40. На прохід «сорок» у наступний раунд коефіцієнт не пропонується. На вихід же азербайджанського гранда в 1/8 фіналу виставлено бал 24,00.