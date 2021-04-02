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    Літню Універсіаду через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік

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    Літню Універсіаду перенесли на рік - Літню Універсіаду через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік
    Літню Універсіаду перенесли на рік
    Фото olympic.kz

    Китай у 2022 році прийме одразу два змагання найвищого рівня

    Пандемія коронавірусу внесла корективи в змагання найкращих спортсменів-студентів. Міжнародна федерація університетського спорту прийняла рішення перенести літню Всесвітню Універсіаду на наступний рік. Рішення спрямоване на захист здоров'я всіх залучених осіб, включаючи спортсменів. Назва змаганнь і його логотип будуть збережені.

    31-а літня Універсіада мала пройти з 8-го по 19-е серпня 2021 року в китайському Ченду. Пізніше через проведення Олімпійських ігор у Токіо студентські змагання були посунуті на 10 днів.

    Всі об’єкти спортивної інфраструктури, які готувалися до Універсіади, були здані в експлуатацію у лютому 2021 року.

    Студентська Універсіада проводиться раз на два роки. Минулого разу її провели в Бразилії. Там українська команда у медальному заліку з 20-ма нагородами (6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових) зайняла 11 місце.

    Отже, тепер наступного року Китай окрім Зимової Олімпіади прийматиме і Літню Універсіаду.

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      Теги: Всесвітня Універсіада
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