Літню Універсіаду через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік

Китай у 2022 році прийме одразу два змагання найвищого рівня

Пандемія коронавірусу внесла корективи в змагання найкращих спортсменів-студентів. Міжнародна федерація університетського спорту прийняла рішення перенести літню Всесвітню Універсіаду на наступний рік. Рішення спрямоване на захист здоров'я всіх залучених осіб, включаючи спортсменів. Назва змаганнь і його логотип будуть збережені.

31-а літня Універсіада мала пройти з 8-го по 19-е серпня 2021 року в китайському Ченду. Пізніше через проведення Олімпійських ігор у Токіо студентські змагання були посунуті на 10 днів.

Всі об’єкти спортивної інфраструктури, які готувалися до Універсіади, були здані в експлуатацію у лютому 2021 року.

Студентська Універсіада проводиться раз на два роки. Минулого разу її провели в Бразилії. Там українська команда у медальному заліку з 20-ма нагородами (6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових) зайняла 11 місце.

Отже, тепер наступного року Китай окрім Зимової Олімпіади прийматиме і Літню Універсіаду.