Українська атлетка: В нас забрали срібло, бо наша організатор внесла в заявку не ті прізвища



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Катерина Климюк - добротний естафетний боєць Запорізький спорт

Катерина Климюк - про те, як спортсмени втрачають заслужено здобуті медалі

Новоспечена чемпіонка 30-ї літньої Універсіади в естафеті 4х400 метрів Катерина Климюк розповіла, що мала стати віце-чемпіонкою Ігор серед студентів ще два роки тому. Але тоді вже здобуту медаль довелося повернути через недолугу помилку людини, яка відповідала за заявку.

«На Універсіаді-2017 у Тайвані наша естафетна команда на дистанції 4х400 м посіла друге місце, - згадує Катерина в інтерв'ю журналістці Олені Назаренко. - Нас вже нагородили, взяли інтерв’ю. А через годину сказали, що нас дискваліфікували. Це було дуже прикро. Нас дискваліфікували, через те що організатор від України забула нас заявити в естафету, інші прізвища були чи що. Тобто була технічна поразка – у нас все було добре, ми нічного не порушили, не вибігли за лінію, нас зняли через технічне порушення. Було дуже сумно. І цього разу, коли ми бігли в Неаполі, я до останнього не вірила, що ми прибігли прибігли. Думала, як до дому приїду, тоді точно повірю що ми перші».

При цьому Климюк каже що цього разу з естафетою так все було не надто гладко.

«Знову коїлися незрозумілі речі, - говорить Катерина. - Мабуть, це через те, що в легкій атлетиці кожен виступає за себе. А естафета - така міні-командна робота. Ніби й чотири людини - не так вже і багато, а як складно всіх зібрати, змусити бігти. Цей раз - не виняток. У нас мала бігти зовсім інша дівчина. Але коли вона приїхала, то повідомила тренерам, що у неї травма і вона не може бігти. Це для нас була дуже велика несподіванка, оскільки не було в команді ні 800-метровички, які теж можуть бігати в естафеті 4х400 м, ні ще якоїсь запасної, яка бігає 400 чи 400 м з бар’єрами. Були лише дівчата які бігають спринт, дві бар’єристки і одна, яка бігає 200 метрів.

Але треба було когось із них вмовити бігти 400 метрів. А 400 м - це складно. Особливо, коли вони не бігають більше 100 метрів на тренуваннях, погодитися бігти - це надзвичайно відважний крок. І Анастасія Голєнєва сказала, що пожертвує своїми 200 м, а побіжить з нами естафету. У неї, до речі, теж була якась проблема з ногою, якась травма з’явилася на старті, тож окрім того, що вона 200 бігає, і 400 самі по собі їй складно даються, ще наклалася травма. Ми вже думали, що естафета під загрозою, і взагалі не будемо бігти. Але в першому колі вона себе трішки побереглася, дотерпіла до фіналу, а в фіналі зібралася і пробігла!»