«Ліверпуль» втратив лідера команди на кілька тижнів

Зірковий футболіст зазнав ушкодження в Лізі чемпіонів

Нападник Мохамед Салах не допоможе англійському «Ліверпулю» в прийдешніх поєдинках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Єгиптянин зазнав мязової травми в протистоянні зі стамбульським Галатасараєм (4:0) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Салах пропустить тур Премєр-ліги, де «червоні» зустрінуться з «Брайтоном» (21 березня). Також ветеран не поїде в табір збірної Єгипту на спаринги проти Саудівської Аравії та Іспанії.

У медичному штабі «Ліверпуля» сподіваються, що лідер команди повернеться в обойму після міжнародної паузи. Утім, участь Салаха в чвертьфіналі Кубка Англії проти «Манчестер Сіті» (4 квітня) під питанням. Натомість 8 квітня мерсисайдці зіграють перший чвертьфінал Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

У нинішньому сезоні Салах провів 34 поєдинки в усіх турнірах. Він записав до свого активу 10 голів і дев'ять результативних передач. Контракт єгиптянина з «Ліверпулем» чинний до літа 2027 року.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у нинішньому сезоні змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

