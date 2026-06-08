Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Грузії і Данії

2 липня наша збірна зіграє номінально домашній матч у Ризі проти Грузії, а 5 липня в Копенгагені протистоятиме Данії

Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі проти Грузії і Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України 19 червня розпочне підготовку до заключних матчів першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

2 липня наша національна команда зіграє номінально домашній матч у Ризі на паркеті Xiaomi Arena (Арена Рига) проти Грузії, а 5 липня в Копенгагені протистоятиме Данії.

Склад збірної України

Захисники

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;

Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА), перший тренер Олександр Молчанов;

Форварди

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), перший тренер Віктор Кобзистий;

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Центрові

Данііл Сипало (Дніпро, Україна), перший тренер Родіонов Д.А;

Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA) перший тренер Френкі Маруланда;

Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко;

Коментар головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса

«Цього разу в складі будуть Михайлюк, Кобзистий, Ковальов. Не буде Липового, який пропустить матчі за сімейними обставинами, Новицького, який ще не відновився повністю після травми. Він почав тренуватися, але ще не готовий грати. Також не буде Санона з Близнюком, які травмовані, через проблеми зі здоров'ям не допоможе Зотов.

Приїзд Михайлюка? Ми дуже розраховуємо на майстерність Свята і те, що він допоможе команді, як він це робив раніше, коли приїздив до збірної. Щодо його ігрових якостей не може бути жодних питань: це гравець, який знає, що робити з мʼячем, буде корисним на обох кінцях майданчика. Це серйозне підсилення для збірної.

Окремо хотів би сказати про Липового, адже я дуже хотів бачити його в команді. Із ним ми могли б бути більш універсальним складом, грати великою, рухливою пʼятіркою, в якій усі гравці могли б кидати. Наприкінці сезону в Румунії він демонстрував гру високої якості та мав солідну статистику. Тому мені доведеться дещо поміняти.

Буде цікаво подивитися, як перші кроки за збірну зробить Кобзистий… Хоча він вже грав за збірну. Але це будуть його перші офіційні матчі в складі національної команди. Дуже розраховували на Леня, але, на жаль, його не буде. Травма все змінила», – зазначив Айнарс Багатскіс.

Збір збірної України

Збір розпочнеться з тренувань, а вже 25 червня українці проведуть перший контрольний матч – проти збірної Анголи. 28 червня команда зіграє контрольний поєдинок проти збірної Литви в Шяуляї.

Після чотирьох турів упевнено лідирує збірна Іспанії, яка здобула чотири перемоги в чотирьох матчах і вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Збірна України йде другою з двома перемогами та двома поразками. Грузія – третя з таким самим балансом, і також забезпечила собі путівку далі. Данія поки що не має жодної перемоги.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)