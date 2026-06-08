«Мілан» готовий зірвати конкуренту призначення тренера

Особливості контрактів у Серії A породили проблеми для віцечемпіона Італії

Призначення колишнього керманича «Мілана» Массіміліано Аллегрі на роль головного тренера «Наполі» опинилося під загрозою зриву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

«Россонері» звільнили фахівця після невдалого сезону 2025/26. «Мілан» фінішував п'ятим у чемпіонаті Італії та не зміг повернутися до Ліги чемпіонів. Утім, контракт Аллегрі з клубом залишається чинним до літа 2027 року.

Перемовини про розрив контракту зайшли в глухий кут. Титулований тренер вимагає 5 млн євро компенсації. Зокрема, три мільйон він зібрався віддати членам свого штабу. Натомість власник «россонері» Джеррі Кардінале не хоче платити таку суму.

Тим часом «Наполі» погодився відтермінувати призначення наступника Антоніо Конте. Аллегрі отримав орієнтовно 10 днів, щоб урегулювати ситуацію з «Міланом». Якщо сторони не досягнуть компромісу, то «партенопейці» шукатимуть іншого тренера.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Звільненням Аллегрі «россонері» не обмежилися. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.