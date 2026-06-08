Українські учасники єврокубків отримають дозвіл на перенесення двох матчів чемпіонату

«Динамо», ЛНЗ та «Поліссю» дозволять перенести по два матчі в стартових турах УПЛ

Командам української Прем’єр-ліги, які вийшли в єврокубки, дозволять перенести два матчі чемпіонату України в період кваліфікаційних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Михайла Співаковського.

«Останній момент, який обговорювався на нараді представників клубів УПЛ, – це горезвісні перенесення матчів клубів, які беруть участь у єврокубках. З того, що я знаю, остаточне рішення звучить так: «Динамо», ЛНЗ та «Поліссю», клубам, які починають свій шлях у Європі з кваліфікаційних раундів, буде дозволено перенести по два матчі.

Два матчі з трьох можливих перших турів на початку чемпіонату. Тобто, щоб не було три з трьох – це вже забагато. Однак усі ці перенесені матчі мають бути дограні в рамках першої частини чемпіонату. Не зіграв свій матч 7 серпня – зіграй 7 грудня», – розповів Співаковський.

Перший матч «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи запланований на 9-те липня. «Полісся» та ЛНЗ мають стартувати у Лізі конференцій 23-го липня.

Нагадаємо, головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк розповів про плани команди в єврокубках, а також назвав місто, де його підопічні гратимуть домашні матчі Ліги Європи.

У фіналі Кубка України 2025/26 «Динамо» обіграло «Чернігів» та вийшло до Ліги Європи 2026/27, де стартуватиме з 1-го раунду кваліфікації (Q1). «Динамо» отримало сіяний статус у Q1 Ліги Європи.

«Домашні єврокубкові матчі ми гратимемо у Польщі, в Любліні. Поки що на нас чекає кваліфікація Ліги Європи. Перше завдання – пройти цей плейоф. Ми вже повністю спланували збір, дати матчів, усе опрацювали в цьому напрямку, прекрасно розуміємо, коли збираємося, коли починаємо роботу», – розповів Костюк.

Потенційні суперники «Динамо» у Q1 Ліги Європи:

«Войводина» (Сербія)

«Жиліна» (Словаччина)

«Університатя Клуж» (Румунія)

«Алюміній» (Словенія)

«Деррі Сіті» (Ірландія)

«Вестрі» (Ісландія)

Щоб вийти до основного раунду Ліги Європи, потрібно пройти чотирьох суперників (на стадіях від Q1 до Q4). У разі поразки команда переходить до наступного раунду третього за силою єврокубкового турніру – Ліги конференцій.

Жеребкування Q1 Ліги Європи 2026/27 відбудеться 16 червня, матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня.