Українська Прем’єр-ліга назвала кращого футболіста сезону 2025/26

Глейкер Мендоса став п’ятим легіонером, якого визнали найкращим футболістом сезону в УПЛ

Глейкер Мендоса, який вже став гравцем «Шахтаря», переміг в опитуванні

Венесуельський вінгер Глейкер Мендоса визнаний найкращим гравцем сезону української Прем'єр-ліги. Про е повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Сезон 2025/26 24-річний футболіст провів у складі «Кривбасу», але вже навесні підписав контракт із «Шахтарем». За 28 матчів чемпіонату України він відзначився 11 забитими м’ячами та 11 асистами.

Він став п’ятим легіонером, якого клуби визнали найкращим футболістом сезону в УПЛ, і першим представником Венесуели. Раніше з числа легіонерів двічі перемагав хорват Даріо Срна, по разу бразильці Вілліан і Тайсон, вірменин Генріх Мхітарян. Бразильцем за походженням є також Марлос, але з вересня 2017 року у нього – український паспорт.

Найкращий футболіст УПЛ в сезоні 2025/26. Топ-5 рейтингу

1. Глейкер Мендоза («Кривбас») – 16 балів

2. Матвій Пономаренко («Динамо») – 11

3-5. Аліссон («Шахтар») – 8

3-5. Микола Матвієнко («Шахтар») – 8

3-5. Андрій Ярмоленко («Динамо») – 8

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник визнаний найкращим голкіпером української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

Раніше форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка визнали найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги.