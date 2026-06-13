Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська Прем’єр-ліга назвала кращого футболіста сезону 2025/26

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українська Прем’єр-ліга назвала кращого футболіста сезону 2025/26
Глейкер Мендоса став п’ятим легіонером, якого визнали найкращим футболістом сезону в УПЛ
фото: ФК Кривбас

Глейкер Мендоса, який вже став гравцем «Шахтаря», переміг в опитуванні

Венесуельський вінгер Глейкер Мендоса визнаний найкращим гравцем сезону української Прем'єр-ліги. Про е повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Сезон 2025/26 24-річний футболіст провів у складі «Кривбасу», але вже навесні підписав контракт із «Шахтарем». За 28 матчів чемпіонату України він відзначився 11 забитими м’ячами та 11 асистами.

Він став п’ятим легіонером, якого клуби визнали найкращим футболістом сезону в УПЛ, і першим представником Венесуели. Раніше з числа легіонерів двічі перемагав хорват Даріо Срна, по разу бразильці Вілліан і Тайсон, вірменин Генріх Мхітарян. Бразильцем за походженням є також Марлос, але з вересня 2017 року у нього – український паспорт.

Найкращий футболіст УПЛ в сезоні 2025/26. Топ-5 рейтингу

  • 1. Глейкер Мендоза («Кривбас») – 16 балів
  • 2. Матвій Пономаренко («Динамо») – 11
  • 3-5. Аліссон («Шахтар») – 8
  • 3-5. Микола Матвієнко («Шахтар») – 8
  • 3-5. Андрій Ярмоленко («Динамо») – 8

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник визнаний найкращим голкіпером української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

Раніше форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка визнали найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хедлайнером шоу у перерві фіналу стане Мадонна
У перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу вперше пройде шоу за участю світових зірок
14 травня, 10:42
Владислав Кочергін залишиться в Екстраклясі
Кандидат до збірної України пролонгував контракт у Європі
14 травня, 22:54
Бірмінгемці підходять фаворитом до протистояння
«Фрайбург» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на фінал Ліги Європи Реклама
20 травня, 11:15
Віталій Миколенко близький до продовження контракту з «Евертоном»
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
22 травня, 15:04
«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки)
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
26 травня, 11:58
Збірна України U-17 втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2026
Збірна України U-17 з футболу прикро програла Латвії у відборі на Євро-2026
6 червня, 20:56
Віктор Циганков може перейти до грецького «Олімпіакоса»
Циганков отримав новий варіант продовження кар’єри – джерело
9 червня, 12:23
Трамп не буде присутнім на стартовій грі США на Мундіалі
Стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026
11 червня, 10:26
Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В
Гра між Ірландією та Ізраїлем в Лізі націй пройде на нейтральному полі
Вчора, 19:44

Новини

Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників
Збірну Англія пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026: відомо, хто став жертвою зловмисників
П'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу
П'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу
Україна здобула перше золото на етапі Кубка світу з академічного веслування цього сезону
Україна здобула перше золото на етапі Кубка світу з академічного веслування цього сезону
Українська Прем’єр-ліга назвала кращого футболіста сезону 2025/26
Українська Прем’єр-ліга назвала кращого футболіста сезону 2025/26
Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування в каное-одиночці на 200 метрів
Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування в каное-одиночці на 200 метрів
«Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску». Усик висловився про долю Донбасу
«Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску». Усик висловився про долю Донбасу

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua