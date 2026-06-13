Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування в каное-одиночці на 200 метрів

Для українки це вже п'яте європейське золото в кар'єрі

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на Чемпіонаті Європи-2026, який триває у португальському Монтемор-о-Вельйо. Про це повідомляє «Главком».

Першим медальним для Лузан став заїзд на 200 м у каное-одиночці. У фінальному заїзді українка фінішувала з часом 43.710 секунд – на понад 1.7 сек швидше за найближчу переслідувачку з Італії.

Чемпіонат Європи з 2026 з веслування. Каное-одиночка. 200 м

Людмила Лузан (Україна) – 43.710 секунд Олімпіа Делла Джустіна (Італія) – 45.439 Дорота Боровська (Польща) – 45.504

Це золото стало для Лузан п'ятим у кар'єрі на рівні континентальної першості. Загалом в її активі тепер 13 медалей чемпіонатів Європи.

Людмила матиме нагоду поборотись ще за чотири нагороди на Євро-2026. Зокрема вже у суботу, 13 червня, українка боротиметься за медалі у каное-двійці на дистанції 200 метрів та у змішаному екіпажі каное-четвірки на дистанції 500 метрів.

Чемпіонат Європи – один із двох головних стартів каноїсток цього року. На Євро-2026 Україна представлена у 18 фіналах, з яких п'ять – за участі лідерки збірної Людмили Лузан.

Нагадаємо, веслувальниці Людмила Лузан та Іванна Дяченко піднялися на п'єдестал пошани на етапі Кубка світу у німецькому Бранденбурзі. У заключний змагальний день Лузан та Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах.

Зокрема Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м. Українка фінішувала з результатом 47.70 секунди та випередила найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0.75 с.