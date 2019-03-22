Лопатецька не змогла дограти чвертьфінальний матч на турнірі у Японії



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Дарія Допатецька

Юна українка не змогла пробитися до 1/2 фіналу

У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Дарія Лопатецька зустрічалася з представницею Таїланду Лі Хуачжень і провела на корті менше години.

Лопатецька програла стартовий сет 1:6, а за рахунку 1:4 на користь суперниці прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.

Нагадаємо, у матчі другого кола Дарія обіграла бельгійку Лару Сальден: 6:2, 3:6, 6:2.

У поєдинку першого кола Лопатецька вперше в кар'єрі перемогла суперницю з Топ-100 рейтингу WTA.

Варто зазначити, що минулого тижня Дарія виграла 25-тисячник в Нісітамі (Японія). Для харків'янки цей титул став третім в цьому сезоні і п`ятим на професійній арені.

Джерело: btu.org.ua