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    Лопатецька не змогла дограти чвертьфінальний матч на турнірі у Японії

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    Дарія Допатецька - Лопатецька не змогла дограти чвертьфінальний матч на турнірі у Японії
    Дарія Допатецька

    Юна українка не змогла пробитися до 1/2 фіналу

    У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Дарія Лопатецька зустрічалася з представницею Таїланду Лі Хуачжень і провела на корті менше години.

    Лопатецька програла стартовий сет 1:6, а за рахунку 1:4 на користь суперниці прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.

    Нагадаємо, у матчі другого кола Дарія обіграла бельгійку Лару Сальден: 6:2, 3:6, 6:2.

    У поєдинку першого кола Лопатецька вперше в кар'єрі перемогла суперницю з Топ-100 рейтингу WTA.

    Варто зазначити, що минулого тижня Дарія виграла 25-тисячник в Нісітамі (Японія)Для харків'янки цей титул став третім в цьому сезоні і п`ятим на професійній арені.

    Джерело: btu.org.ua

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