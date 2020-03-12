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    Луческу обіцяє зробити турецький клуб чемпіоном у разі, якщо йому заплатять удвічі більше, ніж у «Шахтарі»

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    Мірча Луческу не проти стати найоплачуванішим тренером світу - Луческу обіцяє зробити турецький клуб чемпіоном у разі, якщо йому заплатять удвічі більше, ніж у «Шахтарі»
    Мірча Луческу не проти стати найоплачуванішим тренером світу
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    74-річний румун має гарний апетит

    Колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча Луческу, який з лютого 2019 року перебуває без роботи, заявив, що готовий очолити стамбульський «Фенербахче». Румунський тренер, якому в липні поточного року виповниться 75, впевнений, що зможе зробити команду чемпіоном Туреччини, якщо йому дозволять здійснити декілька трансферів.

    За інформацією Patronlar Dunyasi, Луческу хоче отримувати у турецькому гранді 7 мільйонів євро на рік, в його планах – підписати контракт на два роки. Зауважимо, що в «Шахтарі» Мірча мав зарплату 3,5 млн. євро.

    Наразі «Фенербахче» провалює вже другий поспіль сезон. Минулий розіграш чемпіонату Туреччини команда завершила на шостому місці, а в нинішньому наразі посідає сьому позицію. Нещодавно керівництво клубу відправило у відставку головного тренера Ерсуна Янала.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Мірча Луческу ФК Фенербахче
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