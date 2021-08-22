Український лижник ледве не загинув у завалі на Кубку світу (відео)

Італійський спортсмен несподівано впав на трасі і спровокував падіння багатьох учасників гонки

Український лижник Дмитро Драгун опинився в центрі завалу на етапі Кубку світу з лижоролерів в естонському Отепяе. Під час гонки італійський гонщик Франчесако Беччіс на щось образився і штовхнув спортсмена, який їхав поруч. В підсумку впали не лише двоє спортсменів, а й багато з тих, хто їхав у групі. Відбувалося це на швидкості 60 км/год на асфальтовому покритті.

Драгун впав так, що від смерті його врятував шолом, який розколовся навпіл.

«Подяка за якісний інвентар, який вчора зберіг мені життя. Зараз зі мною все добре. Номер 14 виявився невдалим», – написав Дмитро.