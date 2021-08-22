Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії

Олександр Шовковський відпочиває після роботи в тренерському штабі збірної

Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський відпочиває в Іспанії. У себе на сторінці в соцмережах він поділився фотографіями, які зробив в автономній області Андалусія.

Шовковський донедавна входив до тренерського штабу Андрія Шевченка і працював з командою на чемпіонаті Європи. Після першості континенту весь тренерський штаб збірної пішов у відставку. Наразі обов’язки головного тренера національної команди виконує Олександр Петраков. Не виключено, що Олександр продовжить співпрацю зі збірною.