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    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії

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    Олександр Шовковський відкрив у себе здібності фотографа - Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Олександр Шовковський відкрив у себе здібності фотографа
    Фото з відкритих джерел

    Олександр Шовковський відпочиває після роботи в тренерському штабі збірної

    Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський відпочиває в Іспанії. У себе на сторінці в соцмережах він поділився фотографіями, які зробив в автономній області Андалусія.

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    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії
    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії

    Шовковський донедавна входив до тренерського штабу Андрія Шевченка і працював з командою на чемпіонаті Європи. Після першості континенту весь тренерський штаб збірної пішов у відставку. Наразі обов’язки головного тренера національної команди виконує Олександр Петраков. Не виключено, що Олександр продовжить співпрацю зі збірною.

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    Теги: Олександр Шовковський Олександр Петраков
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    Легендарний український футболіст похвалився відпочинком в Іспанії. Вражаючі фото Андалусії