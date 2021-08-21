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    «Ворскла» обійшла «Динамо» в чемпіонаті України

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    Полтавці не знають гіркоти поразок - «Ворскла» обійшла «Динамо» в чемпіонаті України
    Полтавці не знають гіркоти поразок
    Фото з відкритих джерел

    Команда з Полтави переграла «Металіст 1925», воротар Різник відбив пенальті

    Полтавська «Ворскла», вилетівши з єврокубків, демонструє гостроатакуючу гру в чемпіонаті України. Матчем з «Металістом 1925» команда Юрія Максимова відкривала 5-й тур і здобула перемогу – 2:0.

    «Ворскла» цього сезону не відсиджується в обороні і намагається вести гру самостійно. Така тактика приносить успіх. У грі з харків’янами рахунок відкрив захисник Чеснаков, який скористався скидкою від Кане. Згодом захисник гостей Ткачук, перериваючи фланговий простріл, поцілив у власні ворота.

    Зазначимо, що за рахунку 1:0 воротар полтавців Різник відбив пенальті.

    «Ворскла» набрала 11 очок і вийшла на другу сходинку в турнірній таблиці.

    Турнірна таблиця

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    «Шахтар» сьогодні, 21 серпня, зіграє в Одесі, а «Динамо» в неділю прийме лідера «Десну» (розклад трансляцій).

    Напередодні чернігівці підсилилися гравцем збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Ворскла
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    «Ворскла» обійшла «Динамо» в чемпіонаті України