«Ворскла» обійшла «Динамо» в чемпіонаті України

Команда з Полтави переграла «Металіст 1925», воротар Різник відбив пенальті

Полтавська «Ворскла», вилетівши з єврокубків, демонструє гостроатакуючу гру в чемпіонаті України. Матчем з «Металістом 1925» команда Юрія Максимова відкривала 5-й тур і здобула перемогу – 2:0.

«Ворскла» цього сезону не відсиджується в обороні і намагається вести гру самостійно. Така тактика приносить успіх. У грі з харків’янами рахунок відкрив захисник Чеснаков, який скористався скидкою від Кане. Згодом захисник гостей Ткачук, перериваючи фланговий простріл, поцілив у власні ворота.

Зазначимо, що за рахунку 1:0 воротар полтавців Різник відбив пенальті.

«Ворскла» набрала 11 очок і вийшла на другу сходинку в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця

«Шахтар» сьогодні, 21 серпня, зіграє в Одесі, а «Динамо» в неділю прийме лідера «Десну» (розклад трансляцій).

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