Луческу розповів про проблеми Мессі в «Парі Сен-Жермен»

Ліонель Мессі у Парижі грає не так ефективно, як йому це вдавалося в Барселоні

У французькому клубі нападник збірної Аргентини ще не адаптувався

Тренер київського «Динамо» Мірча Луческу розповів, чому нападник Ліонель Мессі, який влітку перейшов з «Барселони» до «Парі Сен-Жермен», став забивати набагато менше голів.

«У 34 роки нелегко перейти в іншу команду та просто увійти в колектив. У «Барселоні» кожен грав за нього, а Ліонель лише ходив по полю. Він не пробігав більше восьми кілометрів за гру. Але коли йому діставався м'яч, він ставав визначальним гравцем. Йому дозволяли це робити», – наводить слова Луческу Telekomsport.

У п’яти матчах за паризьку команду Мессі відзначився лише одного разу. Його гол у ворота «Манчестер Сіті» визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів.

Мессі уклав з «ПСЖ» дворічний контракт. Угода включає опцію продовження ще на один сезон.

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