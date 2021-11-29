Голкіпер «Парі Сен-Жермен» став найкращим воротарем року

Джанлуїджі Доннарумма став найкращим воротарем року

Доннарумма переміг зі збірною Італії на чемпіонаті Європи

Воротаря «Парі Сен-Жермен» та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму визнано найкращим голкіпером світу у 2021 році.

Раніше 22-річний Доннарумма був визнаний найкращим воротарем світу у 2021 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Влітку 2021 року Доннарумма став переможцем чемпіонату Європи у складі збірної Італії та був визнаний найкращим гравцем турніру.

Нагорода найкращому воротареві була заснована на міжнародному рівні у 2019 році. Першим володарем цього призу в 2019 році став Алісон Беккер із «Ліверпуля». 2020 року нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Раніше France Football назвав найкращого нападника. Ним став поляк Роберт Левандовський.