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    Голкіпер «Парі Сен-Жермен» став найкращим воротарем року

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    Джанлуїджі Доннарумма став найкращим воротарем року - Голкіпер «Парі Сен-Жермен» став найкращим воротарем року
    Джанлуїджі Доннарумма став найкращим воротарем року
    фото з відритих джерел

    Доннарумма переміг зі збірною Італії на чемпіонаті Європи

    Воротаря «Парі Сен-Жермен» та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму визнано найкращим голкіпером світу у 2021 році.

    Раніше 22-річний Доннарумма був визнаний найкращим воротарем світу у 2021 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

    Влітку 2021 року Доннарумма став переможцем чемпіонату Європи у складі збірної Італії та був визнаний найкращим гравцем турніру.

    Нагорода найкращому воротареві була заснована на міжнародному рівні у 2019 році. Першим володарем цього призу в 2019 році став Алісон Беккер із «Ліверпуля». 2020 року нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

    Раніше France Football назвав найкращого нападника. Ним став поляк Роберт Левандовський.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберт Левандовскі Джанлуїджі Доннарумма
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    Голкіпер «Парі Сен-Жермен» став найкращим воротарем року