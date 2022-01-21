Пеле відправили додому після курсу хіміотерапії

Легендарний футболіст знову потрапив до лікарні

Найкращий футболіст ХХ століття за версією ФІФА Пеле знову потрапив до лікарні. У Сан-Паулу він пройшов дводенний курс хіміотерапії і йому дозволили продовжити процес реабілітації вдома. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, стан 81-річного триразового чемпіона світу стабільний.

Раніше Пеле переніс операцію з видалення новоутворення у товстій кишці. Незабаром після операції колишнього футболіста перевели до звичайної палати, а сам він заявив, що почувається добре. Пеле подякував усім за підтримку та запевнив, що «має намір зіграти 90 хвилин та додатковий час життя».

В останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі з ускладненнями, пов'язаними з операцією із заміни кульшового суглоба, а також із захворюваннями нирок та передміхурової залози.

Пеле скоротив кількість публічних виступів, але залишається активним у соціальних мережах.