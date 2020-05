Стадіон «Чорноморець» в Одесі купила американська компанія з російським менеджментом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеським «Чорноморцем» тепер володіє американська компанія з російським менеджментом Фото - UA-Футбол

Об'єкт продали менше на 946 мільйонів 895 тисяч від початкової ціни

Стадіон «Чорноморець» викуплений на аукціоні за 193 мільйони гривень. Виявилося, що угоду провернула невелика приватна американська компанія з російським менеджментом, заснована чотири роки тому.

На аукціоні стадіон «Чорноморець» купило невелике приватне підприємство AllRise Capital Inc., засноване в 2016 році як AllRise Financial Group Inc. і перереєстроване торік, сповіщає «Думская». Базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія.

Компанія займається «інвестиційною діяльністю», в ній працює до десяти співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc – Руслан Зінуров, виконавчий директор – Михайло Трубчик. У реєстраційних документах також згадується Владімір Євсєєв.

Топ-менеджмент Allrise

Аукціон з продажу одеського стадіону «Чорноморець» відбувся 22 травня за голландською моделлю аукціону. Об'єкт продали з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Це на 89 млн менше, ніж під час попередніх торгів, які невдало пройшли 13 травня.

Вперше стадіон спробували продати торік у травні за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс. Лише 17-та спроба виявилася вдалою. Виходить, що об'єкт продали менше на 946 млн 895 тисяч від початкової ціни.

Річ у тім, що крім футбольної арени, готелю, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає вимоги «Імексбанку», що залишилися від збанкрутілого колишнього власника стадіону, по 40-ка кредитних договорах, в яких арена виступала заставним майном.

З 25 грудня 2014 року стадіон «Чорноморець» був єдиним забезпеченням по кредитах, які видав 41 компанії збанкрутілий «Імексбанк». Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом-регіоналом Леонідом Климовим. Таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн.