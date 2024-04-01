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Настане день, коли Путіна вб'є хтось з його оточення – політтехнолог

Ірина Міллер
glavcom.ua
Настане день, коли Путіна вб'є хтось з його оточення – політтехнолог
Російські олігархи вже розуміють, що без Путіна буде краще
фото shutterstock.com

Російський лідер більше не здатен контролювати те, що відбувається у його країні

Американський політтехнолог і політолог Джейсон Смарт вважає, що російського диктатора Володимира Путіна може вбити хтось із представників його близького оточення, де вже розуміють, що скоро настане кінець його епохи. Під час ефіру на телеканалі FreeДом експерт аргументував, що глава Кремля більше не здатний контролювати те, що відбувається всередині Росії. 

За словами Смарта, російські олігархи вже розуміють, що без Путіна буде краще. «... Він уже не може... не може виграти війну в іншій країні, а економіка Росії щодня стає гіршою. Нічого хорошого зараз у Росії немає. Я думаю, що настане той день, коли хтось з оточення Путіна вб'є його», – пояснив політтехнолог.  

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Як повідомлялося раніше, російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах в РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у програмі Security talks.

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Як пояснив Скібіцький, стратегія Росії щодо України залишилась незмінною. В першу чергу, мова йде про повну окупацію Донецької та Луганської областей. Це видно по активних штурмових діях ворога.

Водночас після фарсу, який в Росії називають «виборами» диктатор зосередиться на продовжені агресивної політики.

Теги: росія економіка путін олігархи диктатор

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