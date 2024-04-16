Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео)
Запалення олімпійського вогню відбувалося під час церемонії, що стартувала з традиційного танцю жриць
Сьогодні, 16 квітня вогонь Олімпійських ігор 2024 року, що пройдуть у Парижі, було запалено на церемонії в Олімпії у Греції. Про це повідомляється на офіційних ресурсах Олімпіади.
Церемонія ознаменувала початок естафети Олімпійського вогню.
«Олімпійський вогонь Парижа-2024 запалено!» – ідеться у повідомленні на сторінці Олімпійських Ігор у X.
«Естафета Олімпійського вогню Парижа-2024 може стартувати!» – зазначили організатори.
Запалення олімпійського вогню відбувалося під час церемонії, що стартувала з традиційного танцю жриць після трьох ударів в барабан на Стародавньому стадіоні.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю.
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