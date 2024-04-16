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Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео)
Олімпійський вогонь Парижа-2024 запалено!
фото: офіційний ресурс Олімпіади

Запалення олімпійського вогню відбувалося під час церемонії, що стартувала з традиційного танцю жриць

Сьогодні, 16 квітня вогонь Олімпійських ігор 2024 року, що пройдуть у Парижі, було запалено на церемонії в Олімпії у Греції. Про це повідомляється на офіційних ресурсах Олімпіади. 

Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео) фото 1

Церемонія ознаменувала початок естафети Олімпійського вогню.

Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео) фото 2

«Олімпійський вогонь Парижа-2024 запалено!» – ідеться у повідомленні на сторінці Олімпійських Ігор у X.

Олімпійські ігри 2024: у Греції пройшла церемонія запалення вогню (фото, відео) фото 3

«Естафета Олімпійського вогню Парижа-2024 може стартувати!» – зазначили організатори.

Запалення олімпійського вогню відбувалося під час церемонії, що стартувала з традиційного танцю жриць після трьох ударів в барабан на Стародавньому стадіоні.

33-ті за рахунком літні Олімпійські ігри відбудуться в столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Слідом за ними в Парижі проведуть 17-ті літні Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня 2024 року. Офіційно збірні Росії та Білорусі не були допущені до участі на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

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Теги: Греція олімпійські ігри Олімпіада

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