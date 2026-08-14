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Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі Чемпіонату світу 2026 у багатоборстві: результат

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі Чемпіонату світу 2026 у багатоборстві: результат
На минулому Чемпіонаті світу Таїсія Онофрійчук була четвертою у багатоборстві
фото: НОК України

Українська гімнастка була близькою до нагород

Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026, де посіла четверте місце. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу для української гімнастки

Таїсія Онофрійчук розпочинала виступи у першому потоці, де змагалися гімнастки, які посіли 10-18 місця за підсумками кваліфікації. Розпочався фінал для української гімнастки з вправ з обручем. Уже маючи фінал у цій дисципліні на Чемпіонаті світу 2026, вона суттєво покращила складність як тіла, так і предмета. Однак Онофрійчук припустилася невеликої помилки, яка, втім, суттєво оцінку їй не знизила – Таїсія отримала 29,1 бала за свій виступ. 

Далі в української гімнастки був час Х, адже її очікував найпроблемніший предмет – м'яч. Проте Таїсія Онофрійчук показала один з найкращих виступів не лише цього сезону з цим предметом, а і в кар'єрі взагалі. Вона набрала 28,7 бала і йшла з таким же балом, що і Даніела Муніц з Ізраїлю, фактично діливши першу сходинку після двох ротацій. 

Наступною вправою для Таїсії Онофрійчук була одна з найстабільніших її композицій – булави. Попри невеличку помилку наприкінці, українка знову покращила свій результат порівняно з кваліфікацією і майже перетнула омріяну позначку в 30 балів, до якої їй не вистачило 25 сотих (29,75 бала). Завдяки цьому виступу вона солідно відірвалася від Даніели Муніц, обійшовши її на понад два бали перед заключним видом програми. 

Але ізраїльтянка боротьбу не полишила. Вона виконала чудову вправу з обручем на 30,5 бали і поскладнила завдання Таїсії Онофрійчук. Тепер українці необхідно було виконувати стрічку, на якій важче набрати високу складність, на 28,1+ бала. І їй це вдалося – вона приборкала норовливу програму під Кармен і отримала результат у 28,5 бала. Завдяки ньому вона виграла перший потік, обійшовши Даніелу Муніц на 0,4 бала. 

Порівняння оцінок Таїсії Онофрійчук

Предмет Кваліфікація, бали Фінал багатоборства, бали
Обруч 28,65 29,1
М'яч 25,85 28,7
Булави 28,25 29,75
Стрічка 26,25 28,5
Сума 109 116,05

Виступ лідерок кваліфікації

Після свого виступу Таїсії Онофрійчук довелося сидіти і чекати завершення наступного потоку, де виступали всі фаворитки. Уже під час перших програм втратили бали олімпійська чемпіонка 2024 Дар'я Варфоломеєв та болгарка Стіляна Ніколова. Але в другому потоці всі лідерки показали потужні виступи, за винятком провальної вправи з м'ячем від росіянки Софії Ільтєрякової, яка припустилася втрати за килим і отримала провальні 25,1 бала. 

У третій ротації жодна з лідерок особливо не помилилася, тому четверта стала вирішальною. У ній усі три головні фаворитки, Дар'я Варфоломеєв, Стіляна Ніколова та Софія Рафаеллі, виступили без помилок і обійшли Таїсію Онофрійчук. Через це українка не взяла медаль у багаторборстві, ставши четвертою. До того ж, призерки Чемпіонату світу 2026 принесли своїм країнам перші олімпійські ліцензії. 

Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2026. Особисте багатоборство. Фінал

  1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 119,5 бала
  2. Стіляна Ніколова (Болгарія) – 117,6 бала
  3. Софія Рафаеллі (Італія) – 117,55 бала
  4. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 116,05 бала 

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики

Теги: чемпіонат світу багатоборство Таїсія Онофрійчук художня гімнастика

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