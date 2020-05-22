Промоутер Красюк збирається зробити з боксера Беринчика чемпіона світу



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Денис Беринчик у компанії К2 не бідує Фото - Instagram Дениса Беринчика

При цьому Денис, за словами пана Красюка, начебто не повинен стати чемпіоном-одноденкою

Український промоутер Олександр Красюк сказав, що зробить все, щоб боксер легкої ваги Денис Беринчик (13-0, 7 КО) став чемпіоном світу.

«Докладу всіх зусиль, щоб Беринчик не просто побоксував за титул, а щоб він став чемпіоном світу, захистив титул і увійшов в історію України як один з олімпійських чемпіонів, які проявили себе в професійному боксі», - сказав Красюк в інтерв’ю XSport.

Зауважимо, що олімпійським чемпіоном Беринчик не був ніколи. На Іграх-2012 він виграв срібло. При цьому пан Красюк зауважує, що боксер має заробляти на себе сам.

«Обсяг гонорарів боксера не залежить від промоутерської компанії. Гонорар залежить від тих засобів, які він генерує. Якщо боксер продає квитки на мільйони доларів, продає трансляції на мільйони, він ці мільйони і отримує.

А якщо боксер не продає трансляції, не продає реклами, не продає квитків, то будь він ким завгодно, його гонорари будуть відповідати рівню його прибутковості. Ну, Беринчик у нас ніби як не голодує», - сказав Красюк.