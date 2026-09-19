Президент започаткував щорічний Кубок з рукопашного бою

Кабмін має протягом місяця сформувати Оргкомітет для підготовки змагань

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування щорічного всеукраїнського турніру «Кубок Президента України з рукопашного бою» серед військовослужбовців і працівників сил оборони та безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №950/2026.

Відповідний документ глава держави підписав 19 вересня. Указ передбачає заснування нового щорічного змагання за пропозицією Міністерства молоді та спорту України.

Брати участь у турнірі зможуть військовослужбовці та працівники:

Збройних сил України;

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

правоохоронних і розвідувальних органів;

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

сил цивільного захисту.

У документі йдеться, що мета турніру – розвиток спроможностей з фізичної та бойової підготовки особового складу сил оборони й безпеки, а також підвищення готовності учасників до виконання завдань із захисту державного суверенітету та національних інтересів. Навички рукопашного двобою для військових – не лише спортивна дисципліна: раніше «Главком» розповідав, як боєць ЗСУ з позивним «Сєдой» вижив у сутичці з окупантом у тісному бліндажі та ліквідував його ножем.

Що доручили Кабміну

Кабінету міністрів доручено протягом місяця утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення турніру, затвердити положення про нього й посадовий склад. Уряду також потрібно забезпечити організаційне та фінансове супроводження підготовки й проведення змагань.

Дату та місце проведення першого турніру, кількість учасників і регламент змагань указ не визначає – ці деталі мають з'явитися пізніше.

Нагадаємо, це не перший цьогорічний указ президента, що стосується підтримки спорту: раніше Зеленський призначив державні стипендії одинадцятьом українським чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.