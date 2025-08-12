Головна Спорт Новини
Кохан завоював «бронзу» етапу Континентального туру в Будапешті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Кохан завоював «бронзу» етапу Континентального туру в Будапешті
Кохан втринадцяте в сезоні потрапляє до трійки найкращих за підсумком змагань
фото: AP

Найкращий свій результат на змаганнях Кохан показав у четвертій спробі – метнув молот на 80.84 м

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув «бронзу» у метанні молота на етапі Континентального туру в угорському Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На етапі у Будапешті українець мав зіркову конкуренцію за подіум: зокрема медалістів Олімпіади-2024 Ітана Кацберга та Бенце Галаша, а також медалістів Ігор-2020 Войцеха Новіцкі та Павєла Файдека.

Після першої спроби в лідери змагань вийшов канадець Ітан Кацберг, який продемонстрував результат 81.01 м. Кохан же йшов на проміжному четвертому місці з результатом 75.55 м.

За результатами трьох спроб Кохан піднявся на третю сходинку, а очолив лідерську гонку срібний призер Олімпіади в Парижі Бенце Галаш з Угорщини, який в третій спробі метнув молот на 81.85 м.

Найкращий свій результат на змаганнях Михайло Кохан показав у четвертій спробі – метнув молот 80.84 м. У підсумку цей результат дозволив Кохану зберегти за собою «бронзу».

Переможцем змагань в Угорщині став Галаш, який у п'ятій спробі ще й оновив рекорд сезону у світі, метнувши на 83.18 м. Попередній рекорд належав американцю Руді Вінклеру, який продемонстрував результат 83.16 м.

Етап Континентального туру. Будапешт, Угорщина. Метання молота (чоловіки)

  1. Бенце Галаш (Угорщина) – 83.18 м
  2. Ітан Кацберг (Канада) – 81.88 м
  3. Михайло Кохан (Україна) – 80.84 м

Кохан втринадцяте в сезоні потрапляє до трійки найкращих за підсумком змагань. Єдиним турніром за участі українця, де він не потрапив на подіум, залишається Кубок Європи-2025 – шосте місце з результатом в 76.11 м.

Нагадаємо, українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії

