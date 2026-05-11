Максим Кличко зупинився в кроці від дабл-даблу у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
«Монако» U-21 Кличка перемогло «Париж»

Максим Кличко відіграв 31 хвилину, набрав 19 очок, зібрав 9 підбирань

Український центровий Максим Кличко провів черговий вдалий поєдинок в молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу, допомігши «Монако» U-21 обіграти Париж 90:80. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІБА.

Максим Кличко відіграв 31 хвилину, набрав 19 очок (9/11 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 9 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 2 фолах. Українець став найрезультативнішим в команді.

У чемпіонаті Тайваню «Янкі Арк» програли «Фубон Брейвз» 96:117. Артем Ковальов провів на майданчику 26 хвилин, набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 9 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 1 втраті.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Максим Кличко зупинився в кроці від дабл-даблу у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
