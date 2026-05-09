У жіночій НБА з'явилася команда з Канади: як вона зіграла свій перший матч в лізі

Клуб Торонто Темпо доєднався до ЖНБА в межах програми розвитку ліги

Найсильніша баскетбольна ліга світу в жіночому баскетболі, ЖНБА, розширилася командою «Торонто Темпо» з Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дебют в головній лізі

Команда «Торонто Темпо» офіційно дебютувала у п'ятницю, коли провела свій перший матч регулярного сезону проти «Вашингтон Містікс». Історична подія відбулася на заповненій арені «Кока-Кола Колізеум» у присутності 8 210 глядачів. Цей момент став новою главою для ліги та канадського спорту, оскільки раніше в країні не було професійної платформи такого рівня для жінок-баскетболісток на рідній землі.

Хоча головна тренерка Санді Бронделло назвала гру «некрасивою» з точки зору технічного виконання, поєдинок залишався напруженим до останніх секунд. «Торонто Темпо» поступилися «Містікс» з рахунком 65:68. Перемогу гостей закріпила Шакіра Остін, яка реалізувала два штрафні кидки за десять секунд до фінальної сирени. У складі «Темпо» найрезультативнішою стала Марина Мейбрі, яка набрала 27 очок, а Бріттні Сайкс увійшла в історію як авторка перших трьох очок у літописі франшизи. Найкращою у складі «Вашингтона» була Соня Сітрон з 26 очками.

«Торонто Темпо» є однією з 15 франшиз WNBA, приєднавшись до ліги цього сезону разом із командою «Портленд Файр». Це розширення є частиною стратегії ліги, яка планує збільшити кількість команд до 18 до 2030 року, додавши клуби у Філадельфії, Клівленді та Детройті. У межах свого дебютного сезону «Темпо» планують провести по два матчі в Монреалі та Ванкувері, позиціонуючись як «команда всієї Канади».

Реакція вболівальників

Атмосфера на трибунах була піднесеною: фанати в одязі фірмових кольорів клубу, яким стали бордовий та синій, активно підтримували команду протягом усього вечора. Серед почесних гостей були присутні комісарка ЖНБА Кеті Енгельберт, мер Торонто Олівія Чоу, а також зірки канадського спорту Крістін Сінклер та Андре Де Грасс. Єдина канадка у складі «Темпо» Кія Нерс перед початком гри звернулася до вболівальників, наголосивши на важливості цього моменту для розвитку жіночого баскетболу в країні та подякувавши за неймовірну підтримку.

