Українська чемпіонка світу Харькова повертається на змагання після піврічної паузи

«Королева пріоритетів» випробує себе під час важливих змагань в Угорщині

Українська шпажистка Влада Харькова, яка є чинною чемпіонкою світу в особистій першості, потрапила до заявки збірної України на етап Гранпрі з фехтування, який пройде в Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

Повернення Харькової на доріжку

Після тріумфу на світовій першості в Тбілісі та перемоги на чемпіонаті світу серед військовослужбовців лідерка української шпаги взяла паузу у виступах. Зокрема, Влада Харькова пропустила всі турніри серії Satellite, що слугують підготовкою до головних стартів, а також усі вже проведені етапи Кубка світу та Гранпрі сезону 2025/2026.

Попри це, шпажистка, яка завершила попередній сезон на рекордній для себе шостій позиції світового рейтингу, взагалі ставила під сумнів свою участь у змаганнях цього року через пропуск тренувального збору в Астані. Утім, минулими вихідними вона продемонструвала хорошу форму, здобувши перемоги у спарингах під час збору в Києві. Раніше ж Харькова також з’явилася у заявці на перенесений через ситуацію на Близькому Сході етап Гранпрі в Будапешті.

Період паузи спортсменка використала не лише для відновлення, а й для публічної діяльності. Вона дала низку інтерв’ю та виступила спікеркою на різноманітних заходах, де ділилася власною історією успіху та наголошувала на важливості психологічної підготовки у фехтуванні.

Важливість змагань у Будапешті

Наразі Харькова навіть без жодного старту в сезоні посідає одинадцяте місце у світовому рейтингу, що дозволяє їй розпочати виступи в столиці Угорщини одразу з основного раунду. Цей турнір є одним із найцінніших у розрізі рейтингових очок (поступаючись лише Чемпіонату світу, який цього року відбудеться в Гонконгу) і матиме особливе значення й для іншої української шпажистки – Анни Максименко. 18-річна українка минулого року сенсаційно перемогла в Будапешті, тож нині має захистити одразу 48 із 118 рейтингових балів. У разі невдалого виступу Максименко ризикує вилетіти з топ-16 світового рейтингу, що змусить її знову проходити кваліфікаційні раунди на наступних турнірах.

Нагадаємо, що український шпажист Свічкар став переможцем Кубка світу в Астані.