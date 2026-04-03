Іспанський велогонщик після зіткнення з авто був доправлений до лікарні гелікоптером

Артем Худолєєв
23-річний Гварденьо у минулому році посів 14-те місце у загальному заліку «Вуельти»
фото: Reuters

Хауме Гварденьо знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з травмами різного ступеня важкості

Іспанського велогонщика Хауме Гварденьо доставили до лікарні гелікоптером, після того, як він зіткнувся з автомобілем під час тренування. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба команди Caja Rural-Seguros RGA, за яку виступає спортсмен.

Велогонщик знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з травмами різного ступеня важкості.

23-річний Гварденьо у минулому році посів 14-те місце у загальному заліку багатоденних перегонів «Вуельта».

Нагадаємо, Федерація велосипедного спорту Росії повідомила про зміну російським спортсменом Романом Єрмаковим спортивного громадянства

«Роман Єрмаков, який виступає за команду Світового туру Bahrain-Victorius, змінив громадянство на словенське. Сам він живе у Словенії», – повідомив пропагандистам представник Федерації велосипедного спорту Росії.

21-річний Єрмаков бере участь у шосейних перегонах за Bahrain-Victorius з 2025 року, в цю команду він перейшов із колективу CTF-Victorious.

Велосипедист раніше вигравав багатоденні перегони для юніорів Аубель – Тімістер – Ставело у Бель

 

Читайте також

Росіянки під час свого виступу використали плакат з написом «exotic ≠ striptease»
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
30 березня, 18:57
На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
30 березня, 11:52
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Дмитро Факірьянов є прапорщиком російської армії
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
24 березня, 13:19
Вірастюк є почесним президентом Федерації стронгмену України
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
12 березня, 15:39
Оксана Яцюк (по центру) виборола золото Кубка Європи
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
10 березня, 12:09
Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах
Прихильниця Путіна зламала ракетку та влаштувала істерику на тенісному турнірі у США
10 березня, 09:00
Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
8 березня, 17:36
До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний Лучкін (ліворуч) додав срібло у бігейрі
Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу
5 березня, 11:37

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
