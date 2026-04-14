Країни Північної Європи можуть відмовитись від турнірів World Aquatics через зняття санкцій з РФ

World Aquatics зняла санкції з росіян і допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном

World Aquatics спровокувала скандал своїм рішенням

Країни Північної Європи планують відмовитися від проведення змагань під егідою Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics) через зняття санкцій із російських та білоруських спортсменів. Як інформує «Главком», про це заявив президент Естонської федерації плавання Ерккі Сусі.

«Естонська федерація плавання (EUL), яка зараз є головою Північної федерації плавання, неодноразово обговорювала це питання з іншими федераціями. Загальна позиція федерацій плавання країн Північної Європи зрозуміла – таке рішення не підтримується, і заперечення щодо цього відомі також на рівні Європейської федерації плавання», – йдеться в заяві EUL.

Також зазначається, що рішення World Aquatics є обов'язковими відповідно до статуту Європейської федерації плавання, тому вони автоматично стають обов'язковими для європейських та естонських федерацій.

«Федерації країн Північної Європи наголосили, що спортсмени не повинні страждати або бути відсторонені від участі, спільна позиція північних країн полягає у тому, щоб дозволити своїм спортсменам продовжувати виступати на міжнародному рівні.

Проте федерації плавання країн Північної Європи підтверджують, що вони не мають наміру організовувати міжнародні змагання з плавання найближчими роками, поки не зміняться поточна ситуація та прийняті рішення.

Правління Естонської федерації плавання обговорить це питання на своєму засіданні у середу», – наголошується у повідомленні федерації.

Раніше зазначалося, що Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зняла санкції з російських та білоруських спортсменів та допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном.

«Відповідно до рішення Всесвітнього бюро водних видів спорту та за погодженням з підрозділом із забезпечення чесності у водних видах спорту (AQIU) та Світовим комітетом спортсменів з водних видів спорту «Керівництво щодо участі спортсменів у змаганнях у період політичного конфлікту» більше не буде застосовуватися до дорослих спортсменів. Спортсменам старшого віку, які мають російське чи білоруське спортивне громадянство, буде дозволено брати участь у змаганнях з водних видів спорту нарівні зі своїми колегами, які представляють інші країни, у відповідній формі, прапорами та гімнами», – йдеться у заяві World Aquatics

Нагадаємо, збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце на Кубку світу в другому дивізіоні за відмову грати з Росією.

Зустріч між Україною та Росією мала відбутися на Мальті сьогодні, 13 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16).

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3.